Tysk prest stilte som kandidat for høyreorientert parti – mistet jobben

En tysk protestantisk prest har blitt sagt opp etter å ha stilt som kandidat på en politisk valgliste for partiet Alternativ for Tyskland (AfD). AfD er kjent som et innvandrings- og islamkritisk parti.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Også den tyske avisa Die Zeit og avisa Der Tagesspiegel har omtalt saken.

Stemmer som mange i soknet

Listen som presten, Martin Michaelis, stilte på, var til et byrådsvalg i den østtyske delstaten Sachsen-Anhalt.

Den protestantiske kirke i Midttyskland (EKM) sier opp Michaelis fordi de mener hans kandidatur for partiet ikke er forenlig med hans plikt til troskap og lojalitet i kirken. Det sier Michael Lehmann, leder for EKMs personalavdeling, ifølge den danske avisa.

Kirken er en del av det større kirkesamfunnet Den evangeliske kirke i Tyskland, som består av både lutherske og reformerte kirker.

Presten ser imidlertid ut til å ha en betydelig prosentandel av sine soknebarn på sin politiske side, da det anslås at mellom 30 og 50 prosent av dem enten stemmer på AfD, eller er enige i partiets holdninger.

Sjef fikk hatmeldinger

Prestens overordnede, superintendent Matthias Porzelle, uttalte seg til avisa Die Zeit om oppsigelsen av presten, og skal ha mottatt hatmeldinger og hets i etterkant.

Michaelis forsvarer sitt kandidatur og påpeker at det er lov for en prest å stille til lokalvalg og andre typer valg, skriver Kristeligt Dagblad.

Mener nazistisk arv gjør det vanskeligere

Arven fra nazismen kan gjøre at den tyske kirken reagerer sterkere overfor mistanker om udemokratiske krefter, og at man er mer på vakt mot nazistiske tendenser, sier Niels Henrik Gregersen, teologiprofessor ved Københavns Universitet til den danske avisa.

Han legger til at han ikke kan vite om dette har hatt betydning i den konkrete saken.

Høyreekstremisme regnes som en stor fare

I fjor konstaterte Den tyske sikkerhetstjenesten at høyreekstremister nå utgjør den største faren for tysk sikkerhet. Over 400 tyske politifolk kobles også til høyreekstremisme, og er under etterforskning, skrev Dagsavisen tidligere denne måneden.

Også i Norge regner Politiets sikkerhetstjeneste (PST) høyreekstremisme blant de største terrortruslene i landet, kan man lese i årets nasjonale trusselvurdering.