Etter over 12 år i Misjonssambandet sa Kari Margrethe Solvang opp sin stilling som personalleder, meldte Vårt Land i januar i år. Hun hadde da hatt nærmere ett års studiepermisjon.

Nå er hun ansatt som seniorrådgiver på Fjellhaug internasjonale høgskole (FIH), som eies av misjonsorganisasjonen.

Det skriver avisa Dagen.

Varslet på Solvang

Siri Myklebust, som tidligere har varslet på forhold i Misjonssambandet, reagerer på ansettelsen.

– Jeg synes det er rystende, all den tid Solvang har vært en del av den sentrale ledelsen i organisasjonen i mange år, med stort ansvar for behandling av varsler, sier hun til Vårt Land.

Myklebust varslet selv på Solvang i 2021. Grunnen var at den daværende personallederen ikke skal ha fulgt opp et varsel angående det psykososiale miljøet på den videregående skolen Kvitsund Gymnas.

Myklebust var lærer på Kvitsund da hun varslet, men jobber ikke lenger på skolen.

Dagen har tidligere fortalt hennes historie.

I mars i år, samme måned som Solvang startet i sin nye stilling, kunne avisa melde at Misjonssambandet innrømmer at varslene fra Myklebust ikke ble korrekt håndtert, og at de ikke har blitt behandlet.

Rektor: Ikke innsikt i varsler

Dagen skriver at de har sendt flere spørsmål til rektor ved FIH, Frank-Ole Thoresen, angående Solvangs håndtering av varslingssaker i Misjonssambandet. Han svarer:

LEDER: Frank-Ole Thoresen er rektor ved Fjellhaug internasjonale Høgskole. (Giulia Troisi)

– I ansettelsessaker gjør vi selvstendige vurderinger med utgangspunkt i høyskolens kompetansebehov. Ledelsen ved FIH har naturligvis ingen innsikt i behandling av eventuelle varslingssaker i Misjonssambandet.

Solvang har vært nestleder i skolestyret til FIH siden 2014.

Mener Solvangs håndtering bidrar til tillitskrise

Myklebust hevder at Misjonssambandet står i en tillitskrise, skriver Dagen. Ifølge henne er Solvangs oppfølging av varslere og misjonærbarn en viktig grunn til dette.

I perioden Solvang var personalleder mottok Misjonssambandet flere varsler på kritikkverdige forhold i organisasjonen, varsler og kritikk mot ledelsen, samt kritikk av varslingsrutiner og håndteringen av innkomne varsler.

I stillingen som seniorrådgiver ved FIH vil Solvang blant annet ha ansvar for personvern.

– Av en seniorrådgiver må en kunne forvente høy etisk standard og en god evne til selvrefleksjon. Det siste er kanskje det som har blitt mest etterspurt fra ledelsen i Misjonssambandet, sier Myklebust.

Vårt Land har kontaktet Kari Margrethe Solvang, som ikke ønsker å kommentere saken.

Varsler på kritikkverdige forhold

I tillegg til varsler fra flere som tilhører organisasjonen, har også mange tidligere misjonærbarn varslet om opplevelser på internatskoler og under oppveksten i utlandet. Mange føler seg ikke hørt, og nylig opprettet flere av dem en støttegruppe for misjonærbarn.

SLUTTET: I 2022 sluttet Øyvind Åsland som generalsekretær i Misjonssambandet. (Tuva Skare)

Solvang var fremdeles personalleder da Øyvind Åsland brått forlot stillingen som generalsekretær i 2022. Åsland ville da ikke svare Vårt Land på om han følte seg presset til å gå av, men bekreftet at han opplevde betydelige problemer med samarbeidsforholdet med hovedstyret.

Sommeren 2023 ble det klart at den tidligere generalsekretæren ville få en ny rolle tilknyttet organisasjonens internasjonale arbeid. Det reagerte flere på, blant annet Kjartan Åsebø, som er tidligere medlem i hovedstyret.

---

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---