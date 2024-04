I fjor mistet en sentral ansatt ved Københavns domkirke jobben etter å ha blitt beskyldt for å ha misbrukt et barn seksuelt gjennom flere år på 90-tallet.

Den ansatte skal også ha opptrådt grenseoverskridende overfor andre unge menn med tilknytning til kirken, ofte i sammenheng med arrangementer der det ble drukket alkohol.

Nå har mannen fått en nesten tilsvarende stilling i en annen kirke, melder den danske avisen Berlingske.

– Tror vi har gjort et godt valg

Den nye sjefen er ikke bekymret:

– Vi tror vi har gjort et godt valg. Jeg kjenner bakgrunnen hans godt, men jeg tror ikke det er noe problem knyttet til å jobbe som kirketjener hos oss, sier menighetsrådslederen til avisen.

På spørsmål om det ikke er et problem for hans troverdighet at tre personer sier at han har krenket dem svarer menighetsrådslederen:

– Det kan jo hvem som helst komme og si.

Ansettelsen har vakt reaksjoner i Danmark.

Fikk anbefaling av tidligere domprost

Vårt Land har tidligere skrevet om saken, og om hvordan ledelsen ved Københavns domkirke har fått krass kritikk for håndteringen av denne. Kirkedepartementet startet blant annet en gransking av forløpet.

Det var i 2014 at saken ble saken politianmeldt, men den ble henlagt fordi den var foreldet.

Kirkeledelsen ble også varslet om saken samme år, men fulgte ikke opp med interne undersøkelser eller reaksjoner mot mannen. Og i 2023 mistet altså mannen jobben.

På tross av dette ga tidligere domprost i København, Anders Gadegaard, ham svært gode anbefalinger. Han var domprost da mannen ble politianmeldt.

– Jeg kjenner ham som et meget kompetent og dyktig menneske, og hans arbeidsinnsats ved Vor Frue Kirke i de 24 år vi var der sammen, har vært virkelig rosverdig, sa han til Berlingske.

Vor Frue kirke er navnet på domkirken i København.

---

DEN DANSKE FOLKEKIRKE

Danmarks største kirkesamfunn

Tilhører den evangelisk-lutherske kirke, i likhet med Den norske kirke

Har 4,3 millioner medlemmer

---