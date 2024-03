Her får paven Kvikk Lunsj fra norsk guttekor

– Hele koret var i ekstase etterpå. Et slikt møte er helt unikt, forteller Hans Dur Molvik, dirigent for koret St. Hallvard-guttene.

For to uker siden var de 37 sangerne med på et helt spesielt møte i Vatikanet. Her fikk de synge for selveste Pave Frans og overrekke to gaver: Et ikon av Oslos skytshelgen St. Hallvard og en sekspakning med sjokoladen Kvikk Lunsj.

– Tanken bak var å gi en smakebit av Norge. I Italia har de en liknende sjokoladekjeks, som ikke er like smakfull som Kvikklunsj. St. Hallvard er en viktig helgen for Norge og Oslo, som vi vil løfte frem betydningen av, sier dirigenten.

PÅ REISE: St. Hallvard-guttene holder vanligvis til i Grønland kirke, men har lang tradisjon for å besøke Roma. (JONAS KALKVIK)

Årlig reise

Dur Molvik forteller at St. Hallvard-guttene har en stående invitasjon til å synge i Peterskirken hvert år, på grunn av nettverket til korets grunnlegger Øistein Vogt (1937 – 1996)

I år fikk de 37 guttene fra syv til 71 år synge i monumentet Pantheon, i tillegg til den helt spesielle seansen med paven.

Dur Molvik forteller at koret skulle delta på en privat audiens med paven, men at de visste lite om hva som skulle skje da de møtte opp i audienshallen onsdag morgen.

Da paven kom inn i rommet i en rullestol, ba han en bønn. Deretter ble koret bedt om å flytte seg opp i trappene og synge.

– Vi begynte å synge Deilig er jorden. Atmosfæren var helt sinnssyk. Da paven kom inn var flere av gutta helt på gråten, og jeg selv hadde en klump i halsen.

Jeg håper han ba om at vi fremdeles skal ha god rekruttering til koret. Det er mye konkurranse om aktiviteter for barn og unge, men dette må nok hjelpe — Dirigent Hans Dur Molvik

På videoen (se øverst i artikkelen) ser man en av guttene overrekke sekspakningen med Kvikklunsj til paven, som tar den imot før han gir den videre til en assistent. Dur Molvik overrakte selv ikonet av Sankt Hallvard.

Pave Frans håndhilste deretter på flere av guttene før de stilte seg opp og ble fotografert sammen.

– Da paven trillet videre, snudde han seg og ga oss en tommel opp. Etterpå var vi i ekstase hele gjengen. Da vi ble sluset ut, møtte vi folk som hadde sett det hele på skjerm. Flere kom bort og ville ta på gutta, fordi de hadde vært så nær paven.

St. Hallvard-guttene er et tradisjonelt guttekor med 40 medlemmer. De holder vanligvis til i Grønland kirke.

Bønn for koret

På forhånd hadde Dur Molvik ytret et ønske om at paven skulle be for koret og for Norge. Det gjorde han.

– Jeg håper han ba om at vi fremdeles skal ha god rekruttering til koret. Det er mye konkurranse om aktiviteter for barn og unge, men dette må nok hjelpe.

Selv om koret har besøkt Vatikanet ved flere anledninger, var møtet med paven helt unikt.

– I løpet av 50 år har dette bare skjedd en eller to ganger før. Forrige gang koret møtte paven personlig, var trolig på slutten av 80-tallet.

På grunn av sykdom hadde paven avlyst alle møtene sine mandagen og tirsdagen før audiensen, så det var knyttet stor spenning til om paven ville møte opp, forteller dirigenten. De visste heller ikke om de ville få mulighet til å overrekke gavene de hadde brakt med.

– Vet du om paven spiste sjokoladen?

– Det blir bare spekulasjoner. Men samme dag ble paven kjørt til sykehus, så vi får håpe det ikke skyldtes spor av nøtter eller noe slikt.

Freia: – Veldig stolte

Sjokoladen Kvikk Lunsj blir produsert av Freia, som igjen eies av selskapet Mondelez. Kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen skriver i en e-post at de syntes det var kjempegøy da dirigenten ringte og fortalte at St. Hallvard-guttene hadde overrakt paven Kvikk Lunsj som symbol på noe norsk.

– Gjennom 130 år har vi laget sjokolade på Rodeløkka i Oslo med melk fra norske bønder, og vi er veldig stolte av at sjokoladene våre har blitt en del av den norske kulturarven.