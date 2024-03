«Vi beklager den belastningen Gunnar Hansen og hans familie har vært utsatt for i de nesten 20 år han har kjempet for misjonærbarnas sak i full offentlighet for å bli hørt. Vi ser og forstår at dette har kostet dyrt.»

Det skriver Misjonssambandet i en uttalelse mandag.

Den store misjonærbarnundersøkelsen fra IRIS i 2009 viste at mange misjonærbarn i Misjonssambandet (NLM) og Det Norske Misjonsselskap (NMS) synes mye var bra i oppveksten, men rundt en fjerdedel opplevde tiden på skole i utlandet traumatisk.

Gunnar Hansen er blant dem som tilhører sistnevnte kategori. Han var elev og bodde ved NLMs internatskole i Kenya fra han var 7 til han var 13 år. Med to voksenpersoner på 28 barn, var kjærlighet mangelvare, fortalte han til Stavanger Aftenblad for ni år siden. Sine egne foreldre så han tre ganger i året: til jul, påske og sommerferie.

Flere ganger har han kritisert Misjonssambandets ledelse for ikke å ha gjort nok for å ivareta og imøtekomme dem som fortsatt sitter med dype sår fra oppveksten. I 2022 varslet han at det kan gå mot kollektivt søksmål mot misjonsorganisasjonen.

Nå får Hansen anerkjennelse for sitt engasjement i misjonærbarnas sak fra NLM-ledelsen.

«Vi vil takke Gunnar for at han gjennom hele sitt voksenliv har stått på for misjonærbarnas sak, noe som blant annet har bidratt til den prosessen som nå er påstartet mellom misjonærbarna og ledelsen i Misjonssambandet. Dette ville ikke vært mulig uten hans engasjement for saken», skriver de.

Uttalelsen er undertegnet generalsekretær Gunnar Bråthen og leder av hovedstyret, Knut Espeland.

BEKLAGER: «Vi beklager den belastningen Gunnar Hansen og hans familie har vært utsatt for i de nesten 20 år han har kjempet for misjonærbarnas sak i full offentlighet for å bli hørt», skriver generalsekretær Gunnar Bråthen og hovedstyreformann Knut Espeland i en uttalelse mandag.

– Håp om respektfull avslutning

Gunnar Hansen skriver til Vårt Land at han er «veldig takknemlig» for denne beklagelsen.

– Den er viktig både for meg og min familie og signaliserer noe nytt og godt i Misjonssambandet, sier han.

Han påpeker at det likevel er viktig å understreke at denne beklagelsen gjelder hans voksenliv og at den ikke må blandes med tiden på internatet.

– Det viktigste for meg nå er hvordan mitt engasjement i over 20 år for saken gir resultater for alle de saker som fremdeles ligger åpne. Signalet som Misjonssambandet nå gir er tillitsbyggende og baner vei for det store arbeidet Sendt bort har startet på vegne av misjonærbarna, sier han.

Sendt bort er navnet på en nyopprettet støttegruppe for misjonærbarn i Misjonssambandet. Målet deres er å bidra til at alle misjonærbarn som er tilknyttet NLM skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning, har Vårt Land skrevet.

– Jeg ser virkelig frem til å se disse sakene bli håndtert med den respekt de fortjener. I tillegg har jeg et håp om at varslingssakene i NLM også får en respektfull avslutning. Misjonssambandet vil være tjent også med dette oppgjøret, sier Hansen.

Han ønsker ikke å kommentere om det følger en økonomisk erstning med beklagelsen.

– En større sak

Generalsekretær i Misjonssambandet, Gunnar Bråthen, påpeker at Hansen har vært opptatt av misjonærbarn, ikke bare på egne vegne, men på vegne av hele fellesskapet av misjonærbarn.

– Helt tilbake i 2005 ba han om at det måtte bli igangsatt en undersøkelse av misjonærbarnas vilkår. Han har fulgt deres sak hele veien, sier Bråthen.

Med uttalelsen ønsker de blant annet å takke Hansen for denne innsatsen, opplyser generalsekretæren.

– Etter hvert som tiden og årene har gått, så har man skjønt at misjonærbarnsaken er en større sak enn det man kanskje tidligere forsto. Det er ikke bare noen få enkeltindivider som har fått problemer som følge av oppvekst i utlandet, men det har satt et avtrykk i mange.

– Dere beklager ikke oppveksten som Hansen har hatt på internatskole, men belastningen som han og familien har hatt når han har kjempet misjonærbarnas sak. Hvorfor det?

– Vi går ikke ut med personlige beklagelser til alle misjonærbarn for oppveksten de har hatt, men han er en av de som på en spesiell måte har kjempet for misjonærbarnas sak. Vi ønsker å beklage de belastningene det har gitt ham gjennom alle disse årene.

Bråthen opplyser at de med sin uttalelse i fjor sommer, samt i 2009, beklagde oppveksten som misjonærbarna fikk på Misjonssambandets internatskoler.

– Mye ord og lite handling

– Følger det også med en økonomisk erstatning med beklagelsen til Hansen.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Er det beklagelser til flere misjonærbarn på trappene?

– Det kan jeg ikke utelukke, sier Bråthen.

STØTTEGRUPPE: Tidligere misjonærbarn har startet støttegruppen Sendt bort. I februar møtte de Misjonssambandets ledelse for første gang. Fra venstre: Jarle Naustvik, Målfrid Ljønes Kvålo og Anne Marit Naustvik. (Erlend Berge)

I kjølvannet av sommerens beklagelse til misjonærbarn, har organisasjonen mottatt «en håndfull erstatningskrav», opplyste generalsekretær Gunnar Bråthen til Vårt Land i november.

I høst nedsatte hovedstyret et rådgivende utvalg som skal vurdere kravene og deretter komme et forslag til innstilling til hovedstyret.

De har nå vurdert totalt fire krav om erstatning som kom inn i fjor, opplyser Bråthen.

Foreløpig er det ikke avklart om det skal utbetales erstatninger, ifølge ham. Videre krav om oppreisning ønsker de å diskutere med Sendt bort.

– Men så langt er vi ikke kommet i prosessen ennå, opplyser Bråthen.

BERØRT: Venstres nestleder Abid Raja møtte i januar talspersonene bak støttegruppa Sendt bort og ble svært opprørt av misjonærbarnas historier. (Erlend Berge)

Utfordret kunnskapsministeren

Venstres nestleder Abid Raja møtte i januar talspersonene bak støttegruppa Sendt bort og ble svært opprørt av misjonærbarnas historier.

Han utfordret derfor både kunnskapsministeren og trosministeren på statens ansvar i saken til misjonærbarna. Uka etter ble det kjent at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) vil be Utdanningsdirektoratet om å kartlegge om det er gjennomført statlige tilsyn med internatskoler, samt om det er gitt statlige tilskudd til disse skolene.

---

Misjonssambandet

Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---