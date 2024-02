Ottosen beklager overfor misjonærbarna

I en fersk leder i Misjonsambandets magasin Utsyn, kommer informasjonsleder Espen Ottosen med en offisiell beklagelse til misjonærbarn som har stått fram med vonde opplevelser og historier knyttet til sin oppvekst.

Bakgrunnen for unnskyldningen er publiseringen av podkasten «Misjonærbarna – Historien om barna misjonen glemte», samt opprettelsen av støttegruppen Sendt bort, som har som mål å bidra til at misjonærbarn tilknyttet Misjonssambandet «skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning».

I podkasten, hvor to av de som bidrar har vært med å grunnlegge Sendt bort, omtales blant annet en artikkel Ottosen skrev i Magazinet i 2007. Artikkelen var en respons fra Ottosen på at misjonærbarn stod frem i Vårt Land om vonde opplevelser på Misjonssambandets internatskole i Nairobi på 1980-tallet.

I artikkelen fra 2007 skriver Ottosen blant annet at «De defineres som offer - sikkert med rette. Men det fører også til at de havner i en maktposisjon.». Videre i artikkelen forsøker Ottosen å nyansere kritikken ved å skrive at «mange barn har hatt en god oppvekst».

Nå kommer Ottosen med erkjennelsen: «Den artikkelen burde jeg ikke ha skrevet».

Det var Dagen som omtalte saken først.

Beklager

I lederen antyder Ottosen at han iblant har falt for fristelsen å hoppe «forbi de vonde historiene fordi det synes enklere å diskutere statistikk og fakta, argumenter og bibeltekster».

Informasjonslederen konkluderer så i teksten på følgende vis:

«Derfor vil jeg sette punktum her med både å erkjenne og beklage at mange misjonærbarn har svært vonde opplevelser – og for ofte har kjent at fortellingene deres ikke er blitt tatt imot på en god måte.».

Misjonærbarn møtte med ledelsen

Tidligere denne uka omtalte Vårt Land det første møtet mellom Sendt bort og NLM-ledelsen, representert ved generalsekretær Gunnar Bråthen, personalleder Ragnhild Myren og leder for Misjonssambandet utland, Hans Arne Sanna.

Der var partene enig om at det er en gjensidig vilje til å forsøke å bygge bro over tidligere uenigheter.

Partene skal møte hverandre igjen i starten av mars. De vil da starte arbeidet med å konkretisere forslag til tiltak i en felles handlingsplan, samt definere opp tydelige milepæler for prosessen videre, skriver de.

Vårt Land har vært i kontakt med Ottosen, som sier han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. Han henviser til Bråthen, Myren og Sanna når det kommer til «å håndtere arbeidet med å følge opp misjonærbarn-tematikk på organisasjonens vegne.»

---

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---