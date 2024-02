– Det var en utrolig deilig tilbakemelding å få, sier Gunnar Urstad, forstander i trossamfunnet Normisjon region Agder.

På nyåret ble det kjent at Statsforvalteren i Agder (SFAG) krever tilbake deler av statstilskuddet til Normisjon region Agder for 2021 og 2022. Totalt var det snakk om rundt 160.000 kroner.

Årsaken er måten trossamfunnet har disponert statstilskuddet på.

Normisjon hadde i forkant sagt seg villige til å rette opp i feilene som Statsforvalteren mente de hadde gjort, men fikk beskjed om at dette ikke var tilstrekkelig. Pengene måtte tilbakebetales, var beskjeden.

«Dette er en bevisst handling fra deres side, og ut fra dette finner vi at forholdet fremstår som alvorlig og forsettlig,» skrev SFAG i sitt vedtak.

Men Normisjon-regionen klarte ikke å slå seg til ro med konklusjonen. De var også tydelige på at de hadde handlet i god tro. Av den grunn klaget de saken til Barne- og familiedepartementet (BFD).

Der har de nå fått fullt medhold.

– Ikke bare slipper vi å tilbakebetale deler av tilskuddet, men måten vi har forvaltet tilskuddet på, er helt innenfor regelverket, ifølge departementet, sier Urstad.

Opphever vedtak

I vedtaket til BFD, heter det:

«BFD kan, i motsetning til SFAG, ikke se at det skulle være grunn for å kritisere Normisjon Agders praksis når det kommer til fordeling av midler til enheter i trossamfunnet. Det foreligger følgelig ikke grunnlag for å kreve statstilskudd for 2021 og 2022 tilbakebetalt», skriver de.

Dermed oppheves Statsforvalterens vedtak.

Hva Statsforvalteren mente de hadde gjort feil, krever en liten innføring, har Vårt Land tidligere skrevet.

Tradisjonelt sett har Normisjon hatt tette bånd til Den norske kirke (DNK), og de fleste er medlemmer her. Men både her og i flere andre bedehusorganisasjoner har det blitt dannet stadig fleire menigheter eller forsamlinger.

Flere av disse bruker ikke lenger DNK til gudstjenester, bryllup og dåp, men tilbyr alt selv. For de som av ulike grunner ikke ønsker å være medlem i DNK, har Normisjon opprettet et eget trossamfunn.

I dag blir det administrert av region Agder, uavhengig hvor medlemmene bor.

For hvert medlem i trossamfunnet kan de få statsstøtte. I 2021 krevde de tilskudd for 214 medlemmer, mens tallet i 2022 var 224. Dette utløste rett over 300.000 kroner.

Begge årene sier Statsforvalteren at det er rundt 60 medlemmer de ikke kan se at trossamfunnet sentralt har overført midler for til de lokale forsamlingene.

Dette er fordi styret for trossamfunnet har vedtatt at det «skal overføres et beløp på kr 900 per medlem til enheter som har 7 eller flere av trossamfunnets medlemmer».

– For snever forståelse

Statsforvalteren mener dette ikke er korrekt bruk av midler, og har påpekt at det er i enhetene, eller de lokale forsamlingene, at de religiøse aktivitetene skjer.

Urstad har forsvart praksisen ved å vise til at administrasjon krever mye tid og penger.

– Vi prøver å forvalte pengene slik at vi får mest mulig ut av de. Det er mye ekstraarbeid med regnskap og liknende, for små summer, sa han til Vårt Land.

Departementet mener at Statsforvalteren bygger vedtaket sitt på «en delvis uriktig forståelse» av organiseringen av Normisjon Agders trossamfunn, og «en for snever forståelse av lovens intensjon om å understøtte tros- og livssynssamfunn», skriver de i sitt vedtak.

De viser til at Normisjon Region Agder er en paraplyenhet for totalt 24 enheter, eller forsamlinger.

Som paraplyenhet har de ansvar for å sende inn regnskap og årsrapporti tråd med regelverket. De skal også viderefordele statstilskuddet til de underliggende enhetene basert på antall medlemmer i den aktuelle menigheten.

«At statstilskuddet ikke er overført til enhetene som har mindre enn 7 medlemmer, betyr ikke i seg selv at Normisjon region Agder ikke har benyttet tilskuddet til annet enn tros- eller livssynsformål. Tvert imot mener departementet at det er mye som taler for at Normisjon region Agder har foretatt en konkret vurdering av hvordan tilskuddet kan utnyttes på en måte som gir mest mulig tros- og livssynsaktivitet», skriver de.

– Litt sjakk matt

Videre påpeker departementet at det uansett ikke er et krav om at Normisjon-regionen må overføre hele eller deler av tilskuddet til de underliggende enhetene, basert på antall medlemmer i den aktuelle menigheten.

«Statstilskudd kan brukes til sentral drift og administrasjon som understøtter tros- og livssynsaktiviteter», skriver de.

Gunnar Urstad forteller at de i utgangspunktet ikke forsto Statsforvalterens argumentasjon, og opplevde at vedtaket deres var fattet på gale premisser.

– Dette fikk vi også bekreftet av advokaten vi koblet inn i saken, og som har kjørt saken videre for oss. Man står litt sjakk matt. Vi er jo bare en liten organisasjon i møte med et stort statsapparat som mener at vi tar feil, men så viser det seg at vi ikke har det likevel. Det er gledelig at vi har nådd fram på alt vi har klaget på, sier han.

