Fagforbundsleder vil undersøke saken til ekteparet Bandara

Eirik Bornø er forbundsleder av fagforeningen Negotia, som er en del av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Fagforeningen organiserer norske ansatte i Sjømannskirken som ikke er prester.

Han har lest saken om det srilankiske ekteparet Srima og Mika Bandara, som føler seg pressa ut av stillingene sine etter å ha jobba for Sjømannskirken i Dubai i 33 år. Da de mista jobben måtte de også forlate De forente arabiske emirater og reise hjem til Sri Lanka.

Bornø forteller til Vårt Land at han ikke er imponert over hvordan ekteparet har blitt behandla.

– Slik jeg ser det er det veldig enkelt. Uansett hvem man er, så har man som arbeidstaker krav på å bli behandla med verdighet, ryddighet og respekt.

Vil følge opp

I tilsvaret fra Sjømannskirken skriver kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland at lokalt ansatte skal behandles i tråd med lokale lover, men samtidig likeverdig og med samme respekt som andre medarbeidere.

Eirik Bornø, Forbundsleder Negotia VIL UNDERSØKE: Eirik Bornø, Forbundsleder i Negotia, sier han vil følge opp saken videre. (Terje Bergersen)

Bornø forteller at han generelt ikke kan se noen grunn til at lokalt ansatte i utlandet skal behandles annerledes enn norske medarbeidere.

Forbundslederen understreker at han ikke kjenner til saken, utover det som kommer fram i Vårt Lands artikkel. Ut ifra det han har lest, sier han imidlertid at han ikke er i tvil om at ekteparet har blitt behandla på en måte som ikke ville blitt akseptert overfor norske ansatte.

– Når jeg leser saken, så kjenner jeg jo at man kan bli provosert, sier Bornø.

Forbundslederen forteller han han nå vil kikke nærmere på saken.

– Når man har medlemmer i utlandet, tenker jeg det kan være greit å følge litt med på hvordan arbeidsgivere opererer.

SV reagerer

Sjømannskirken mottar om lag 120 millioner kroner over statsbudsjettet for 2024. Vårt Land har derfor spurt Barne- og familiedepartementet om en kommentar på Sjømannskirkens praksis og arbeidsgiveransvar overfor de lokalt ansatte ved kirkas utestasjoner.

Departementet har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Kathy Lie er stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, og partiets talsperson for tros- og livssynsspørsmål.

Kathy Lie, SV «UMUSIKALSK»: Kathy Lie, stortingsrepresentant for SV, reagerer på behandlinga av ekteparet Bandara. (Amanda Iversen Orlich, Amanda Iversen Orlich/Amanda Iversen Orlich)

Hun sier at behandlinga av ekteparet, slik den er lagt fram av Vårt Land, virker «veldig umusikalsk». Hun sier at kirka bør kjenne sitt ansvar for å være en anstendig arbeidsgiver, også i utlandet.

– Det at man har rett til å gjøre noe, betyr ikke at man bør gjøre det. Her ser det ut som om kirken har vært ukloke og lite rause i sin behandling av medmennesker.

Den norske kirke vil ikke svare

Sjømannskirken representerer Den norske kirke i utlandet, og følger Den norske kirkes liturgi og bekjennelsesskrifter. Den norske kirke er også representert med seks delegater på Sjømannkirkens generalforsamling.

Én av delegatene er Bjørgvins biskop Ragnhild Jepsen, som også har det åndelige tilsynsansvaret for Sjømannskirkens prester. Hun vil ikke kommentere saken.

De andre delegatene til Sjømannskirkens høyeste organ er kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen, internasjonal direktør Einar Tjelle, Mellomkirkelig råds nestleder Oddny Irene Miljeteig og én representant for Den norske kirkes ungdomsutvalg.

Ingen av dem vil uttale seg, ifølge Kirkerådets kommunikasjonsavdeling.