Preses om oppfordring til brudd: – Normisjon må forklare hva de har vedtatt før vi kan si mer

På Normisjons generalforsamling på fredag i forrige uke ble det vedtatt at Normisjon sentralt skal opprette et eget trossamfunn.

I etterkant av at nyheten ble kjent, sa VID-førsteamanuensis Tom Sverre Bredal-Tomren til Vårt Land at han mente avgjørelsen burde få konsekvenser for Den norske kirkes forhold til organisasjonen.

Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke er ordknapp om Normisjons avgjørelse om å opprette et sentralisert trossamfunnstilbud.

– Normisjon må forklare oss hva de har vedtatt og hva det betyr før vi kan si mer om dette, sier preses.

Det er en samtale de kommer til å ha i nær framtid, bekrefter han og understreker samtidig at det med visse mellomrom er samtaler mellom ledelsen i Normisjon og Den norske kirke.

– Vi kan drøfte hva dette betyr der.

Fram til da vil han ikke kommentere om han er enig i Tom Sverre Bredal-Tomrens oppfordring til menigheter om å bryte samarbeidet med Normisjon.

TEOLOG: Tom Sverre Bredal-Tomren mener Normisjon har definert seg selv som et annet kirkesamfunn enn Den norske kirke. Normisjon-general er uenig. (Den norske kirke)

Fra Normisjons generalsekretær, Kjetil Vestel Haga, er talen tydeligere:

– Min første reaksjon er vel at hans meninger har et ganske smalt perspektiv, sier han om Bredal-Tomrens oppfordringer.

– Det er ganske annerledes enn det vi har møtt i samtaler med toppledelsen i Den norske kirke. Der har perspektivet ofte vært «Hvordan kan vi nå lenger ut sammen?».

Ingen formelle bindinger

Haga trekker fram at Norge er ett av verdens mest sekulære land og spør derfor hvor klokt det er å fokusere på eksklusjon og utelukkelse av en 150 år gammel samarbeidspartner med samme trosgrunnlag.

Videre spør generalsekretæren hva det eventuelt er som skal brytes mellom DNK og Normisjon:

– Det finnes jo ingen formelle bindinger mellom Normisjon og DNK. Det er to selvstendige rettssubjekter på lik linje.

Han lurer på om det er avtalen om «Dåp i bedehus-forsamlinger» som siktes til. I 2011 inngikk bispemøtet og IMF, NLM og Normisjon avtale om at dåp i bedehusforsamlinger og Norkirker anerkjennes av DNK og gir ordinært grunnlag for innmelding av den døpte i lokalmenighet i DnK.

Haga trekker også fram Samarbeid Menighet og Misjon (SMM), hvor Normisjon tilbyr sitt internasjonale arbeid inn i DNKs internasjonale strategi, og Normisjons status som «det myndige lekfolk» som mulige forbindelser som eventuelt kan brytes.

MISJONSGENERAL: Kjetil Vestel Haga sier mange i Normisjon har dype røtter og tilhørighet i Den norske kirke. (Caroline Teinum Gilje)

Ikke konkurrerende kirkesamfunn

– Innebærer et sentralisert trossamfunn at Normisjon definerer seg og er et annet kirkesamfunn enn DNK?

– Nei. Vi sentraliserer en ordning vi allerede har regionalt, sier Haga og sikter til at det finnes et trossamfunn i Normisjon som region Agder har administert.

– I mangfoldige Normisjon i dag har medlemmene ulik kirkesamfunnstilhørighet. Slik ønsker vi at det skal være også videre.

Han sier det særlig er i de nye menighetene at medlemmer ikke har noen kirkesamfunnstilhørighet i det hele tatt.

– Når Normisjon har valgt å opprette menigheter innenfor organisasjonen og flere av medlemmene i disse menighetene ikke har en kirkerettslig tilhørighet, er det hensiktsmessig at et tilbud om kirkerettslig registrering også er tilgjengelig i rammen av egen organisasjon.

Haga avviser at generalforsamlingens vedtak gjør Normisjon til «et konkurrerende kirkesamfunn».

– Vi ønsker å gi «våre kirkeløse» en sentral registreringsmulighet som en del av et forsvarlig kvalitetssystem i Normisjon. Dette ser vi som en ryddig måte å forholde seg til og støtte den grunnlovsmessige beskyttelse av tros- og livssynsutøvelse, konkretisert i trossamfunnslovgivningen.

Viktig på grasrotnivå

Både preses og Normisjon-generalen er opptatte av at gode tilknytning mellom Normisjon og DNK på lokalt nivå mange steder er en god ting.

– Jeg oppfatter at Normisjon i mange byer og bygder er en viktig del av Den norske kirkes menighetsliv. Jeg håper at det vil fortsette slik, sier preses.

Haga sier mange Normisjon-folk er ansatte og frivillige i Den norske kirke, og at mange har dyp tilhørighet og røtter der.

– Mange steder ligger det fortsatt godt til rette for videre samarbeid, mens andre steder ikke. Slik har det vel alltid vært. Jeg håper i alle fall på et fortsatt godt samarbeid i årene fremover. Det tror jeg alle er tjent med.