– Vi har lyst til å vise frem at vi tar oss selv lite høytidlig, mindre enn det folk tror, sier Ingrid-Elisabeth Sundvoll, revysjef for Kristenrevyen i Trondheim.

Tirsdag inviterer de til revy i Norkirken Trondheim Salem for andre år på rad.

– Revy er stort i studentmiljøet i Trondheim, og alle linjeforeningene og campusene viser frem sin interne humor og hvem de er. Da er det gøy at vi i kristen-Trondheim tar vår plass i det, sier Peter Bull Hove.

Han tok initiativ til Kristenrevyen i fjor. I år er han med som skuespiller.

Ikke bare for dem som går i kirken

Bull Hove forklarer målet med revyen ikke først og fremst er å misjonere. Likevel håper de at de kan gjøre terskelen lavere for noen som ellers ikke pleier å gå i kirken.

– Vi gjør dette først og fremst fordi det er gøy. Vi vil lage et show for alle, ikke bare for dem som går i kirken.

HUMOR: – Vi vil vise at vi er en gjeng som ikke er redde for å vise hvem vi er, sier Peter Bull Hove (midten). Her sammen med Ingrid Elisabeth Sundvold og Henrik Mortensen. (Herman Frantzen)

Sundvoll håper revyen kan bidra til å vise frem talenter i det kristne studentmiljøet.

– Når man kan gjøre dette i en menighet med felles verdigrunnlag, så blir det mye mer givende, sier hun.

Vil vise selvironi

– Hva skiller Kristenrevyen fra andre revyer?

– Det er ikke øl-salg, sier skuespiller Henrik Mortensen og ler.

– Og så er det nok få andre revyer som har sju til åtte sketsjer om Jesus og Gud, legger han til.

REVY: Kristenrevyen i Trondheim ble arrangert for første gang i fjor. (Eirik Halvard Nordseth)

I showet spiller de i stor grad på selvironi, sier Bull Hove.

– Vi viser at vi er en gjeng som ikke er redde for å vise hvem vi er. Vi spiller på selvironi, og på hvor rare vi kristne av og til kan være.

Tar «sekt-sjekken»

Årets revy har fått navnet «Kjekt med sekt», og plakaten viser en saueflokk med ugjennomsiktige briller.

– Vi viser med navnet at vi tør å tulle med oss selv og fordommene noen har mot kristne, sier Bull Hove

SEKT: – Det er flere enn kristne som kan fremstå som en sekt, sier Sundvoll. De har gitt revyen navnet «Kjekt med sekt». (Herman Frantzen)

– Kan kristne være en saueflokk av og til?

– Definitivt, kommer det kontant fra Bull Hove.

– Men det er også flere enn kristne som kan fremstå som en sekt. Vi vil spille litt på de forskjellige grupperingene som finnes. Dermed blir det ikke bare et blikk på oss selv, men også på samfunnet, legger han til.

– Vi tar ulike subkulturer i et samfunn, og tar «sekt-sjekken» på dem, sier Sundvoll.

Vil ikke tulle med Bibelen

Likevel er det ikke alt som skal tulles med. De vil ikke at noen skal oppleve at troen deres blir gjort narr av.

– Vi skal ikke tulle for mye med Guds ord, som vi ser på som hellig. Men vi kan tulle med oss selv og den kristne kulturen, sier Bull Hove, og legger til:

– Det er en fin linje, for det er mange som blir redd for at det skal oppleves litt blasfemisk hvis man tuller med Gud. Men vi vil ha lave skuldre, og tror det er mye i den kristne kulturen som kan tulles med.

– Så dere tuller ikke med Gud?

– Ikke så mye med troen, men heller med tradisjonen og kulturen, sier han.

– Jeg tror ikke så mange vil ta seg nær av det som skjer på scenen. Jeg tror jo også at Gud selv har humor, så jeg tenker at det skal gå bra, sier Mortensen.