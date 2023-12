Risikerer å sendes ut av landet. Nå tar han tilflukt i kirken

Etter 19 år i Norge har Oslo tingrett avgjort at Suel Kassembo (35) skal sendes ut av landet og tilbake til hjemlandet Burundi.

Nå går han kirkeasyl i Herøy kirke på Sunnmøre for å ha et vern i påvente av endelig dom, opplyser Kassembos støttegruppe.

– Han har anket saken, og det foreligger ingen rettskraftig dom etter vårt syn. Han må ha rett til å være med i sin egen rettssak, sier Nils-Roar Hareide, leder for Kassembos støttegruppe.

På gudstjenesten på nyttårsaften kl. 23 vil kirkeasylet kunngjøres i Herøy kirke.

Det var Aftenposten som omtalte saken først.

ENGASJEMENT: Kassembos sak har vakt stort engasjement på Sunnmøre. Her går han i front i fakkeltog til støtte for saken sin. (Martin Hauge-Nilsen)

– Sier ikke nei til mennesker i nød

– Jeg føler meg tryggere her enn hjemme, forteller Kassembo til Aftenposten på telefon fra kirkekjelleren.

Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås opplyser at menigheten tok imot ham onsdag i romjulen.

– Vi oppfatter det slik at han er i nød, og vi sier ikke nei til mennesker i nød, sier Seljås til avisen.

Støttegruppen opplyser at de har bedt om kirkeasyl inntil ankesaken er behandlet i lagmannsretten.

Sa han er fra Burundi – ble ikke trodd

Kassembo kom til Norge i 2004 som blindpassasjer ombord i en båt. Han fikk ikke innvilget asyl fordi norske myndigheter tvilte på at han kommer fra Burundi.

Likevel kunne han ikke sendes tilbake, siden norske myndigheter ikke kunne dokumentere hvilket land han er fra. Dermed har han vært regnet som en ureturnerbar flyktning.

Tidligere i år la Kassembo frem dokumentasjon fra Burundis ambassade i Berlin som skulle vise at han er fra Burundi. Kort tid etter ble han pågrepet av politiet for å sendes ut av landet. Utsendingen ble imidlertid stoppet i siste liten da Oslo tingrett innvilget en midlertidig forføyning.

12. desember tapte han saken i Oslo tingrett, og dermed ble også den midlertidige oppholdstillatelsen opphevet.

Kassembo skal derfor sendes til Burundi, til tross for at UNE fortsatt ikke mener dokumentasjonen er pålitelig nok til å slå fast at han er fra Burundi.

Får støtte i lokalsamfunnet

Tidligere i år varslet regjeringen at de vil forebygge nye tilfeller av kirkeasyl, og at det ikke lenger vil være særskilte retningslinjer for uttransport av personer i kirkeasyl. De åpner også for å i ytterste konsekvens hente ut kirkeasylanter med makt.

Hareide påpeker at retningslinjene sier at politiet skal være i dialog med kirken, og at det skal basere seg på samarbeid og frivillighet.

– Derfor mener vi at politiet ikke kan bruke makt for å tvinge ham ut av landet så lenge han er i kirken, i alle fall ikke uten dialog, sier Hareide.

Han viser til at Kassembo har sterk støtte i lokalsamfunnet.

– Det er ingen i lokalsamfunnet her som forstår hvorfor dette skal være nødvendig. Derfor har vi bedt Herøy kirke om vern for ham så lenge rettssaken pågår, sier han.

Sterke menneskelige hensyn tilsier at han burde kunne bli værende her. — Ingeborg Midttømme, biskop i Møre

Får støtte fra biskop

Ingeborg Midttømme, biskop i Møre, gir sin støtte til Kassengo.

– Det er et uttrykk for at han har kommet i en fortvilt situasjon, og at han tenker at dette er hans mulighet til å finne ut av hva som skal skje videre, sier Midttømme.

STØTTE: Biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, har engasjert seg i saken til Kassengo. (Erlend Berge)

Hun forteller at mange rundt Kassembo er fortvilt over saken. Selv har hun tidligere engasjert seg i et opprop til støtte for Kassembo.

– Tenker du staten har gjort en feil ved å beslutte at Kassembo skal kastes ut?

– Sterke menneskelige hensyn tilsier at han burde kunne bli værende her. Han har hele tiden fortalt den samme historien, og når han endelig klarer å skaffe dokumentasjon på det er responsen at han skal sendes ut.

– Etter signalene fra regjeringen tidligere i år, er du redd for at politiet vil gå inn i kirken for å pågripe Kassengo?

– Om politiet velger å gjøre det, så gjør de det. Men det ville ikke skapt en god situasjon for noen, sier hun, og viser til bispemøtets uttalelse fra mai som sier at bruk av makt i et kirkerom ville vært et dramatisk brudd med en tusenårig tradisjon.