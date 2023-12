Ukraina flyttet julen. Nå feirer ukrainere i Norge desember-jul for første gang

Tidligere i år ble det kjent at den ukrainsk-ortodokse kirken flytter julefeiringen fra 7. januar til 25. desember.

Også Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har tatt grep og flyttet landets offisielle julefeiring.

Flyttingen gjøres for å vise avstand til Russland, hvor tradisjonen er å feire jul 7. januar.

Desember-jul i Tromsø

Nå gjør ukrainere i Norge seg klare for å feire sin første desember-jul. I Tromsø gjøres Elverhøy kirke klar til ukrainsk julegudstjeneste på lille julaften.

JUL: Elverhøy kirke åpner dørene for ukrainsk-ortodoks gudstjeneste på lille julaften. (Harald Groven/Wikimedia commons)

Gudstjenesten arrangeres av Hellige Jaroslav den vises kirkesamfunn i Trøndelag. Det er den eneste kirken i Norge som tilhører Den ukrainske ortodokse kirke, og dermed er underlagt Konstantinopel-patriarkatet.

– Det er en glede for oss at de kan bruke kirken. Vi vet at det å være flyktning er en traumatisk opplevelse, og da er det viktig å kunne komme sammen i bønn og med sine egne tradisjoner, sier Hans Erik Schjøth, sogneprest i Elverhøy.

Vil markere avstand

Jørgen G. Bosoni, kontaktperson for kirkesamfunnet i Trøndelag, opplyser at de vil ha gudstjenester både i Tromsø og Trondheim denne julen. Begge gudstjenestene holdes av prest Mykhajlo Horyslavets, som selv har flyktet fra Ukraina.

Menigheten, som i januar 2023 hadde sin første gudstjeneste i Norge, feirer jul i tråd med skiftet som har skjedd i den ortodokse kirken i Ukraina.

– Særlig krigen og aggresjonen fra Russland gjorde ønske om å distansere seg fra Russland og markere skillet tydelig, forklarer Bosoni.

Jørgen G. Bosoni er styremedlem i Hellige Jaroslav den vises kirkesamfunn i Trondheim. (Wim van Dommelen)

Grunnen til at den russisk-ortodokse kirken har feiret jul to uker etter vestlige kirker bunner i at de har holdt fast på den julianske kalenderen, også etter at sivilsamfunnet i Sovjetunionen gikk over til å bruke den gregorianske kalenderen tidlig på 1900-tallet.

Bosoni forklarer at flere har tatt til orde for å flytte på julefeiringen, også før Russlands invasjon av Ukraina.

– Egentlig har ordningen om å følge den julianske kalenderen alltid fungert dårlig, siden adventstiden er en fastetid der man ikke spiser kjøtt, egg og melk. Med forskyvingen havner da nyttårsfeiringen midt i fastetiden.

Tror endring tar tid

Bosoni er ikke selv ukrainer, men har engasjert seg for at ukrainske flyktninger skal få prest og menighet.

Han tror det kommer til å ta tid å endre juletradisjoner.

– Det er flere som enda lever i arven fra sovjettiden. Ukrainere prøver å finne frem til røttene, men det er en prosess, sier han.

---

Den ortodokse kirke

Ortodoks betyr «rettroende», og peker på at kirken forstår seg selv som forvalter av den rette lære fra Oldkirken.

Skiltes i 1054 fra den delen av kirken som seinere ble Den katolske kirke, etter uenighet om blant annet treenighetslæren.

Består av en rekke selvstyrende kirker organisert etter geografisk område og kirkespråk. De enkelte kirkene ledes av en patriark.

Den ortodokse kirke har, i motsetning til Den katolske kirke, ikke noe samlende overhode. Likevel har den historisk sett på seg selv som ett kirkesamfunn.

Etter at patriarken av Konstantinopel i 2018 anerkjente Ukrainas ortodokse kirke som en autokefal (selvstendig) kirke har imidlertid Den russisk-ortodokse kirke brutt nattverdsfellesskapet med flere av de gresk-ortodokse kirkene.

Kilde: Store norske leksikon

---