Den katolske mediekanalen EWTNs norske sjefredaktør, Pål Johannes Nes, heller kaldt vann i årene på de som håper at pave Frans’ uttalelse om velsignelse av likekjønna par innebærer et skifte i Den katolske kirkes holdning.

Etter at pave Frans på mandag offentliggjorde et brev som – med omfattende forbehold – åpner for at kirkas geistlige kan velsigne likekjønna par, har nyheten blitt dekka av mediehus over hele verden.

Nes mener imidlertid at oppstusset beror på en misforståelse, og at pavens brev på ingen måte representerer noen nytenkning. Han ber derfor alle om å ta det rolig, og puste med magen:

– Jeg må nesten trekke på smilebåndet over dekninga. Sjeldent har en sak med så massiv oppmerksomhet blitt tatt så ut av kontekst og misforstått, kommenterer han.

En del av en større prosess

Nes forklarer at saken må ses i sammenheng med konflikten mellom Den katolske kirke i Tyskland og kirka for øvrig, som har pågått siden 2019.

Da lanserte kirka i Tyskland reformprosessen «Den synodale vei», som går ut på å i større grad involvere og lytte til kirkas lekfolk. I Tyskland har denne prosessen ført til krav om endringer i Den katolske kirkes syn på likekjønna samliv.

Nes viser til at katolske kirker i Tyskland og Belgia de siste årene har utvikla egne velsignelsesliturgier for likekjønna par.

Dette har imidlertid blitt slått ned på flere ganger tidligere. Blant annet i 2021, da Trosdikasteriet i Den romerske kurie uttalte at «Gud ikke kan velsigne synd». Dette synet ble opprettholdt av pave Frans i oktober opprettholdt uttalelsen om at kirka ikke kan velsigne likekjønna par på en måte som kan minne om ekteskap.

Nes sier at uttalelsen som kom på mandag må ses som ei utdyping av uttalelsen som kom tidligere i høst, og mer konkret, ei utdyping av hva en velsignelse er.

Dette er en gladnyhet for oss som har tro på at alle kan vies i Den katolske kirke — Jens Aldo Carrizo-Nilsen, talsperson for støttegruppa Frihet og mangfold for Den katolske kirke

– Ikke revolusjonerende

I mandagens uttalelse vies det mye plass til å understreke at en velsignelse av likekjønna og andre «irregulære» par ikke kan gis som en del av en liturgi eller i ei formell setting. Velsignelsen kan bare gis i en sjelesørgerisk sammenheng og må ha en spontan karakter.

Videre sier Nes at uttalelsen slår fast at det er paret – altså personene – som velsignes, ikke samlivsformen.

– Ordlyden er veldig viktig. Dersom man hadde brukt ordet «unionen» ville det vært heresi, og alt mediehysteriet ville vært velberettiget.

Ifølge Nes er det ikke uvanlig at par som lever i irregulære forhold, som for eksempel samboere og gjengiftede, og av den grunn ikke kan gå til nattverd, får en spontan velsignelse:

– Det skjer i Vår Frues kirke i Ålesund hver søndag. Så dette er ikke noe revolusjonerende.

Korreks av tyske biskoper

Nes mener at saken, som gikk verden rundt etter nyhetsbyrået Reuters først publiserte den, er en del av en større trend:

– Det er ganske vanlig at uttalelser fra pave Frans misforstås og tas ut av kontekst av de store nyhetsbyråene. I dette tilfellet kan jeg også forstå at det skjer, dersom man bare skummer gjennom teksten, helt uten noen kontekst. Men hvis man setter seg ned og faktisk leser det som står, så vil man se at det egentlig ikke innebærer noe nytt.

Om noe, sier Nes at uttalelsen innebærer en ytterligere skjerpelse av korreksen mot tyske og belgiske biskoper, og en klar beskjed til dem om å stramme opp i rekkene. Han tror at Den katolske kirke aldri kommer til å velsigne seksuelle relasjoner utenfor ekteskapet mellom én kvinne og én mann.

Den velsignelsen som pave Frans nå godkjenner er ifølge Nes en generell bønn for personenes liv og skal virke trosstyrkende. Den logiske endepunktet ved dette resonnementet er ifølge Nes at en slik velsignelse skal anspore til seksuell kyskhet.

Mottas positivt

De mange forbeholdene hindrer imidlertid ikke forkjempere for en endret seksuallære i å feire uttalelsen.

Den katolske LHBT+-komiteen for tyske homofile og lesbiske uttalte ifølge Die Welt på mandag at pave Frans har tatt «et modig skritt» mot å tette «det flere tiår lange gapet i teologi og sjelesorg».

Komiteen er imidlertid sterkt kritisk til flere av formuleringene i uttalelsen, og bemerker at Vatikanets konklusjoner «kommer skuffende til kort, sammenlignet med resolusjonene fra Den synodale vei i Tyskland, og den velbegrunnede og velprøvde anbefalinger».

I Norge blir uttalelsen positivt mottatt:

– Dette er en gladnyhet for oss som har tro på at alle kan vies i Den katolske kirke, sier Jens Aldo Carrizo-Nilsen, talsperson for støttegruppa Frihet og mangfold for Den katolske kirke, til Vårt Land.

Jens Aldo Carrizo-Nilsen «GLADMELDING»: Jens Aldo Carrizo-Nilsen mener pavens uttalelse er et steg i riktig retning. (Bjørg Fossli/Wikimedia Commons)

– Uttalelsen er tydelig på at slike velsignelser ikke skal ha et ekteskapslignende preg. Hva tenker du om det?

– Vi ser jo at dette kommer til å ta lang tid. Jeg tenker at det er synd at ikke likekjønna par får muligheten til å få en skikkelig vigsel. Men jeg mener det er en god start på en prosess mange har venta lenge på. Så må vi bare jobbe videre for at kirka skal snu, svarer Carrizo-Nilsen.