– Anne er en varm og engasjert ordfører for hele Oslo. Jeg gleder meg enormt til å jobbe sammen med henne og Oslo Høyres bystyregruppe, sier Emil Tan Engeset i en pressemelding sendt til Vårt Land.

Engeset ble i mars presentert som ny kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet i Den norske kirke. Han hadde på det tidspunktet vært konstituert kommunikasjonsdirektør siden oktober i fjor.

Nå blir 33-åringen politisk rådgiver for ordfører i Oslo, Anne Lindboe. Det skjer fra 22. januar.

– Dette er en sjanse som kommer én gang i livet. Ordføreren representerer hele byen vår, og har mange viktige oppdrag i løpet av et år. Jeg er takknemlig for at Anne vil ha meg med på laget, og jeg gleder meg til å jobbe for å utvikle Norges aller beste by videre, sier Engeset.

Har fått permisjon

«Jeg må få understreke at Den norske kirke er en fantastisk arbeidsplass hvor jeg har fått utfordret meg på mange områder og lært masse,» skriver Engeset i en e-post til Vårt Land.

Engeset opplyser til Vårt Land at han har søkt om og fått seks måneder permisjon fra Kirkerådet. Jorunn Strand Askeland, som i dag er nestleder i Kirkerådets kommunikasjonsavdeling, vil fungere som kommunikasjonsdirektør i perioden.

Gode skussmål fra ordføreren

Engeset kan skilte med flere års erfaring som rådgiver i Høyres stortingsgruppe og partiorganisasjon.

Stillingen som politisk rådgiver er en del av Oslo Høyres bystyregruppe.

– Oslo Høyre er et sterkt lag. Jeg ser frem til at Emil kommer godt ombord med sin erfaring og bakgrunn, sier gruppeleder Merete Agerbak-Jensen i pressemeldingen.

– Emil har et godt hode og hjertet på plass. Han er opptatt av åpen og ærlig kommunikasjon og har en spennende erfaring med seg fra Den norske kirke. I tillegg kjenner han partiet godt. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med ham i hverdagen som ordfører, sier ordfører Anne Lindboe.