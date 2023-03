Emil Tan Engeset er ny kommunikasjonsdirektør i Den norske kirke

Engeset kommer fra stillingen som nestleder i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Han har vært konstituert som kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet i Den norske kirke siden oktober 2022.

– Jeg ønsker at folk opplever en kirke som er der for dem i både gode og dårlige tider, og som er åpen for alle uavhengig av bakgrunn. Jeg gleder meg til å jobbe med samarbeidspartnere og dyktige kollegaer i min nye rolle, sier Engeset i en pressemelding.

Fra 2011 til 2019 jobbet Engeset for det politiske partiet Høyre, både på Stortinget og i partiadministrasjonen. Han har også vært bystyrerepresentant for partiet i Sarpsborg. I 2019 ble han nestleder i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt i Kirkerådet.

– Erfaring fra politisk arbeid

Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen kaller Engeset strategisk og visjonær.

– Hans bakgrunn og erfaring fra politisk arbeid er en verdifull ballast. I årene han har jobbet hos oss har han vist seg som en solid rådgiver og god kommunikator både innad og utad, sier Nilsen i samme pressemelding.

Engeset overtar stillingen fra Ingeborg Dybvig, som nå er programdirektør for kirkelig organisering og utvikling i Kirkerådet. Han blir ansvarlig for en avdeling med åtte ansatte, og får det overordnede ansvaret for kirkens eksterne og interne kommunikasjon.