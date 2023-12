Yana Kotlyar Gal, sparer ikke på kruttet når hun reagerer på den uortodokse julekrybba i Bragernes kirke.

I forrige uke skreiv Vårt Land om julekrybba, som ble satt opp etter inspirasjon fra den lutherske menigheten i Betlehem.

Her er nemlig de tradisjonelle, idylliske halmstråa bytta ut med en ruinhaug av murstein, armeringsjern og plankerester.

I en e-post til Vårt Land reagerer viseambassadør Gal kraftig på installasjonen. Blant annet skriver hun:

«I ei tid med økende religiøs intoleranse i verden, når mennesker trenger evangeliets budskap om fred og håp, skaper denne julekrybba bare splittelse og hat».

Videre retter viseambassadøren kritikk mot sokneprest Per Erik Karlson Brodal, som var den som fikk ideen til å sette opp krybba:

«Vi må spørre oss selv – og sokneprest Per Erik Karlsson Brodal – hvorfor han valgte å misbruke julefortellinga for å formidle et politisk budskap? Hvor villig er han til å ofre den jødisk-kristne arven, og diskreditere sin egen tro, for å demonisere Israel?»

Brodal er på sin side opptatt av at julekrybba er ment å vise solidaritet med alle som lider under krig og konflikt.

– Det gjelder de som ble rammet av det grusomme terrorangrepet 7. oktober, de som fortsatt holdes som gisler, alle som lider på Gaza, i Ukraina og alle steder, sier han.

Anklages for å tilpasse julefortellingen

Gal skriver videre i e-posten at «vi må gå tilbake til fakta», og lister opp en rekke eksempler på kristendommens jødiske utspring:

Blant annet viser hun til at Maria og Josef var jøder, at Jesus ble født som jøde, og at den romerske anklagen mot ham gikk ut på at han skulle være «jødenes konge».

«Betlehem og Jerusalem var jødiske byer under romersk okkupasjon. Men i det minste den gangen hindret ikke romerne Maria fra å dra til Betlehem. I dag ville hun som israeler ikke fått tillatelse av palestinerne til å komme inn i byen».

Hun skriver også at Jesus før korsfestelsen var på pilegrimsferd til det jødiske tempelet i Jerusalem, og bemerker: «Det tempelet brente romerne ned, og 600 år senere bygde muslimene en moské på akkurat det stedet der det jødiske tempelet sto».

«Dette er faktaene, og enhver som prøver å tilpasse dem for å tjene sitt politiske narrativ, svikter den kristne arven», avslutter hun.

Vårt Land har spurt Gal om hun, ved å sammenligne den romerske okkupasjonen av Betlehem med Den palestinske selvstyremyndighetens kontroll over Betlehem, mener at den palestinske kontrollen over Betlehem er illegitim. Avisa har også spurt om kilder på at det er palestinere som nekter israelere å komme inn i Betlehem, ettersom det er israelsk lov som forbyr israelske borgere å ta seg inn i området.

Gal har foreløpig ikke svart på Vårt Lands oppfølgingsspørsmål.

En solidaritetserklæring med alle

Sokneprest Per Erik Brodal sier at han ikke ønsker å gå i polemikk med den israelske ambassaden, men at han opplever at kritikken ikke treffer det han og menigheten forsøker å formidle.

Mikkelsmesskonferansen 2023 SOKNEPREST: Per Erik Karlsson Brodal var den som først fikk ideen om å sette opp julekrybba i Bragernes. (Rebekka Johannessen Litland)

– Jeg kan ikke annet enn å registrere kritikken, og si at krybba er ment som en markering av solidaritet med alle som rammes av krig og konflikt.

Nettopp for å ikke ta noen side, men heller anspore til refleksjon, har ikke installasjonen noen forklarende tekst eller andre symboler, forteller Brodal. Han understreker også at krybba først og fremst forsøker å si noe om Gud:

– Som kommer som barnet som er vårt håp. Han er i det laveste av det lave, sammen med alle som lider, og kaller oss alle til å jobbe for fred og forsoning.

Prost: – Kristent ansvar å ta side med de som lider

Fungerende biskop i Tunsberg, Marta Botne, henviser til Brodals nærmest overordnede. Prost Øystein Magelssen gir sin fulle støtte til Brodal:

– Julekrybben er en påminnelse om at historien stadig gjentar seg, men også om at Gud er med oss, selv i krigens vanvidd. Om noe kan holde motet oppe blant våre kristne trossøsken må det jo være budskapet om at Gud er med oss i alt som skjer, Gud som selv ble et flyktningbarn på grunn av barnemassakren i Betlehem.

Også Magelssen viser til at julekrybben tar solidaritet med alle dem som rammes av krig, og særlig barn – som lider mest på begge sider av konflikten.

– Det er et kristent ansvar å ta side med de som lider. Og den umenneskelige aggresjonen som pågår nå, går mest utover menneskene på Gazastripen.

– Hva tenker du om at den israelske ambassaden beskylder Bragernes menighet for å svikte sin kristne arv?

– I den bekymringsfulle situasjonen vi ser nå, hvor vi ser at antisemittismen vokser i Europa, har jeg forståelse for at israelske myndigheter er opptatt av å ta til motmæle mot kritikk. Men her tenker jeg at kritikken ikke er treffende. Den voldsbruken vi ser nå er ikke forholdsmessig, og det er det som er utgangspunktet for det legitime kritikken.