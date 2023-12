Brutal julekrybbe i Bragernes kirke: – Julefortellinga skildrer et tungt alvor

I inngangspartiet til Bragernes kirke i Drammen har man den siste uka kunnet se – eller vært nødt til å forholde seg til – en heller utradisjonell julekrybbe.

Denne jula er nemlig våpenhuset fylt med murstein, planker og armeringsjern. Og midt i ruinhaugen ligger ei svøpt babydukke, alene og ensom.

Sokneprest Per Erik Karlsson Brodal forteller at ideen kommer fra den lutherske menigheten i Betlehem. Som Vårt Land har skrevet om tidligere, har menighetens pastor Munther Isaac delt bilder av en lignende julekrybbe på Facebook-profilen sin.

Julekrybbe i Bragernes BRUTALT: Julekrybben i våpenhuset til Bragernes kirke gir klare assosiasjoner til bomberegn og ruiner. (Per Erik Karlsson Brodal)

– Jeg tror det er flere enn meg som kan kjenne igjen følelsen av å sitte og bla på mobilen, litt sånn ukonsentrert, også er det noe som treffer deg. Dette traff veldig.

Snart kom ideen om å gjøre noe lignende i Bragernes. Brodal tok med ideen til staben, som likte idéen. Også menighetsrådet har gitt tommelen opp for prosjektet.

Dette er en mulighet til å si noe om hva jula egentlig handler om — Per Erik Karlsson Brodal, sokneprest i Bragernes

Prega av flanellografer og glansbilder

Nå har julekrybben stått siden tirsdag, og Brodal forteller at responsen har vært positiv.

– Den kontekstualiserer hva evangeliet dypest sett handler om. Barnet som blir født i et okkupert land, og som snart må flykte. Der er Gud, i det laveste av det lave, hos dem som rammes av krig og terror.

Brodal sier at installasjonen er ment som ei markering av solidaritet og omtanke for alle som er rammet av krig og konflikt, ikke bare israelere og palestinere. Drammen har også tatt imot mange ukrainske flyktninger, som bruker Bragernes kirke jevnlig.

Mikkelsmesskonferansen 2023 INITATIVTAKER: Sokneprest Per Erik Karlsson Brodal er sokneprest i Bragernes kirke. (Rebekka Johannessen Litland)

Han sier at krybben forhåpentligvis kan være tankevekkende, og på en konstruktiv måte bidra til handling og engasjement. Men først og fremst mener han den er et vitnesbyrd om Gud, og hvor Gud er.

– Som kirke treffer vi utrolig mye folk i juletida, og dette er en mulighet til å si noe om hva jula egentlig handler om. Vi har nok et bilde av jula som er litt for prega av flanellografer og glansbilder. Under den overflatiske, idylliske fasaden vi liker å ikle julehøytida, skildrer jo julefortellinga et ganske tungt alvor.