Oslo-pastor: – Gir ikke mening å ikke kunne ta opp Lise som medlem

Erik Andreassen, pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, mener «det ikke gir mening» at menigheten ikke kan ta opp lesbiske Lise Eistrup Schrøder som medlem.

Schrøder fortalte sin historie til Vårt Land mandag. Hun ser på Oslo misjonskirke Betlehem som sin menighet, men kan ikke bli medlem av menigheten siden hun er gift med en kvinne.

– Jeg er glad for at Lise ser på vår menighet som sin menighet, og jeg syns hun er rausere med oss enn hva vi fortjener. For meg som pastor gir det ikke mening å ikke kunne ta opp Lise som medlem, og jeg er glad for at vår menighet og vårt kirkesamfunn jobber med dette, skriver Andreassen til Vårt Land.

RAUS: – Hun er rausere med oss enn hva vi fortjener, sier Erik Andreassen om Lise Eistrup Schrøder. (Marit Mjølsneset)

Viser til organisasjonsform

I forrige uke meldte Vårt Land at hovedstyret i Misjonskirken Norge har bestemt seg for å opprettholde ordningen om at man ikke kan bli medlem av en lokal menighet dersom man er i et likekjønnet forhold.

Beslutningen begrunnes med at Misjonskirkens nåværende organisasjonsform innebærer at medlemmer i en lokal menighet er valgbare til alle roller.

Siden Misjonskirkens teologiske syn ikke åpner for homofilt samliv, ønsker de ikke ledere som lever i likekjønnede forhold.

Samtidig opplyser generalsekretær Siri Iversen at en gruppe nå ser på ulike muligheter for hvordan Misjonskirken skal organiseres i fremtiden.

Vil møte homofile «på en ny måte»

Det vakte oppsikt da ledelsen i Oslo misjonskirke Betlehem i fjor høst tok til orde for å gi dem som lever i likekjønnede forhold rett til medlemskap og tjeneste i kirken, og samtidig anerkjenne at et homofilt forhold «kan være forenlig med et liv som Jesu disippel».

Kort tid etterpå satte menigheten prosessen på pause i påvente av at Misjonskirken Norge ville gjøre en nasjonal prosess om synet på samliv.

MISJONSKIRKE: Oslo Misjonskirke Betlehem ligger på Abildsø i Oslo. (Sylvi Baardseth Panjwani (CC BY-SA 4.0))

Erik Andreassen i Oslo misjonskirke Betlehem vil ikke kommentere saken ytterligere mandag, og viser videre til menighetens styreleder. Han viser også til et innlegg han har publisert på nett om saken mandag.

Der skriver han blant annet at «jeg opplever vi er mange, både i Misjonskirken Norge og andre frikirkesamfunn, som vil opprettholde det vi ser som viktige bibelske idealer for ekteskap og samliv, og som likevel erkjenner at vi må møte kristne homofile og deres samliv på en ny måte».

I en episode av Simon Stisens podkast Størst av alt?, publisert mandag, letter Andreassen noe mer på sløret om hva han mener om hovedstyrets vedtak:

– All ære til dem for å tørre å ta en avgjørelse i det hele tatt. Det er en stor byrde å bestemme noe som helst i dette spørsmålet, og de har landet på en konklusjon, sier Andreassen i podkasten.

Overraskelse og skuffelse

Ledelsen i Oslo misjonskirke Betlehem kjenner på «overraskelse og skuffelse» over prosessen som ledet opp til beslutningen som ble kjent i forrige uke, sier styreleder Elisabeth Bø.

STYRELEDER: Elisabeth Bø, styreleder i Oslo Misjonskirke Betlehem. (Privat)

– Det foreligger nå en konklusjon, men vi var forespeilet en bredere prosess. Lederskapet har gitt tilbakemelding til hovedstyret om at det utløste en overraskelse og skuffelse at prosessen ikke ble som forventet. Samtidig tar vi vedtaket til etterretning, skriver Bø i en e-post til Vårt Land.

Hun presiserer samtidig at det er ulike meninger om prosessen og vedtaket i menigheten.

– Er det aktuelt for menigheten å fortsatt utelate homofile fra medlemskap?

– Menigheten vår er en demokratisk forening, og dette er noe av hva vi har ønsket å avklare gjennom den samtalen vi lokalt har kalt «Leve sammen». Samtidig tilhører vi et kirkesamfunn som nå har konkludert i spørsmålet. Hvordan vi skal forholde oss til det vil bli tema fremover.

Det er ikke avklart hvordan prosessen med menighetens samlivssyn blir videre, opplyser hun.

Generalsekretær Siri Iversen i Misjonskirken Norge har ikke besvart Vårt Lands henvendelser i saken mandag. Styreleder Dag Andersen ønsker ikke å kommentere saken, og viser til generalsekretær.

Misjonskirken Norge

Frivillig organisasjon og kristent trossamfunn stiftet i 1884.

Het frem til 2016 Det Norske Misjonsforbund.

Har omtrent 11 500 medlemmer (per utgangen av 2019) og 91 menigheter rundt i Norge.

Medlemmene har samvittighetsfrihet rundt lærespørsmål som dåp, nattverd.

Kriteriene for medlemskap i lokale menigheter er at man «ved troen på den treenige Gud har tatt imot frelsen i Kristus Jesus», «ønsker å leve etter Guds ord» og «ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen».

Man kan være medlem av lokale menigheter uten å være medlem av trossamfunnet Misjonskirken Norge. Derfor kan man for eksempel være medlem av Den norske kirke og samtidig medlem av en lokal misjonsmenighet.

Kilder: Kirkesamfunn i Norge, innføring i kirkekunnskap, mknu.no, Siri Iversen

