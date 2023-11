Liberal moské varsler nedleggelse etter trusler

Den liberale Ibn Rushd-Goethe-moskeen i Berlin varsler at de vil legge ned ved utgangen av 2024 på grunn av økt trusselsituasjon.

Det melder moskeen selv i et nyhetsbrev.

Moskeen ble grunnlagt i 2017 av menneskerettighetsaktivist Seyran Ates, som i 2019 ble tildelt Universitetets i Oslos menneskerettighetspris. De omtaler seg som en representant for «progressiv, moderne islam som er i samsvar med demokrati og menneskerettigheter».

Skal ha stoppet terrorplaner

Avgjørelsen kommer etter at det skal ha blitt kjent at moskeen skal ha vært mål for konkrete angrepsplaner tidligere i år. Moskeen skal i et nettmagasin for IS ha blitt omtalt som «sted for djeveltilbedelse», opplyses det i nyhetsbrevet.

De mistenkte skal ha blitt pågrepet i juli, melder den tyske avisen Tagesspiegel.

Allerede nå har de avlyst en rekke åpne samlinger i moskeen. Flere av tilbudene deres vil nå være online, for å unngå risikoen ved å møtes fysisk, opplyser de.

«Faresituasjonen har nå nådd en ny dimensjon, og det er stadig vanskeligere å fortsette arbeidet som før», skriver de i nyhetsbrevet som også er publisert på Ates’ Facebook-side.

De vil nå se etter måter å møte på «uten å sette ansatte, lokalsamfunn og gjester i fare» etter at moskeen stenger for godt.

– Massiv hatbølge

Ates har tidligere blitt omtalte som Europas mest politibeskyttede kvinne. Moskeen hun leder har blitt kjent over hele Europa som en moské der kvinner og menn kan be side om side. Det vakte også oppsikt da de i 2022 og 2023 valgte å flagge med regnbueflagg.

I nyhetsbrevet uttrykker moskeen skuffelse over manglende støtte fra politisk hold da de heiste regnbueflagget.

– Den massive hatbølgen vi opplevde i form av fornærmelser og drapstrusler, spesielt via sosiale medier, gjorde det igjen klart for oss hvor viktig arbeidet for mennesker som opplever undertrykkelse og diskriminering i muslimske sammenhenger er, skriver de.

TRIST: Prest og forfatter Elisabeth Thorsen mener Seyran Ates' moské har stor symbolverdi for unge, liberale muslimer.

Mener moskeen har stor symbolverdi

Elisabeth Thorsen, forfatter og tidligere ledende domkirkeprest i Oslo, tror moskeen har stor symbolverdi for mange unge, liberale muslimer.

– Jeg tror de ser med håp på at man kan samles i en regnbuemoské og være åpen om ulike seksuelle legninger, og at en kvinne kan lede bønn og være overhode, sier hun.

Hun håper moskeen likevel vil klare å fortsette virksomheten.

– Det er trist at de kjenner at de må stenge, særlig når man vet hvor mye som er lagt ned for å beskytte både Ates som imam og miljøet rundt henne. At trusselbildet er så stort at dette likevel ikke er nok.