«Våk! Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke!»

Med 1 Kor 16:13-14 som reklame inviterer Nordhordland Bibelsenter i samarbeid med Jesus Church til konferanse denne helgen med temaet «Reis deg, Guds mann!».

– Vi ønsker å snakke litt mer spesifikt om hva Bibelen sier om det å være mann, sier Steinar Lofnes, som er pastor i menigheten Jesusfellesskapet i Bergen og en av helgens hovedttalere.

Arrangøren mener det ikke er overskudd på menn som lever på en slik måte Paulus utfordrer Timoteus til, det er heller en mangelvare. Konferansen tar sikte på å «se menn reise seg, ta sitt kall, og sine gaver på alvor».

Jeg pleier å si at man kan se om mannen gjør jobben sin ved å se om kona blomstrer. — Steinar Lofnes

Lofnes peker på at vi lever i en tid hvor den tradisjonelt kristne forståelsen av kjønn, kjønnsroller og ekteskap er under press. Og at engasjementet rundt disse temaene er stort.

– Jeg tror mange kristne kjenner på en sult etter å få høre mer om hva vi som kristne skal tenke rundt dette, sier han.

Lofnes medvirker også i podkasten Kulturkrigen der lignende temaer tas opp.

– Vårt utgangspunkt er et konservativt kristent verdenssyn. Noen blir sinte for måten vi snakker om ekteskap og kjønn på, mens andre synes at det vi sier er befriende.

– En kritikk er kanskje at en kristenkonservativ forståelse av mannen og mannens oppgaver gjerne blir for snever. Hva tenker du om det?

– Jeg opplever at det å være ektemann og familiefar er en rød tråd i Bibelen. Men så hadde vi Paulus som er den største forfatteren i Det nye testamente, som tydeliggjør at det finnes en annen vei.

– Som en konservativ kristen vil jeg si at det ikke finnes så mange andre varianter utover dette. I utgangspunktet er man dermed en familiemann eller en singel mann, sier Lofnes.

En blomstrende kone

På konferansen skal han tale om det han tenker er mannens rolle.

– Hva mener du er mannens rolle?

– Det er et stort spørsmål. Jeg er opptatt av at mannens fristelse i vår tid handler om å være egoistisk og selvsentrert. Mens jeg opplever at Bibelen utfordrer mannen til å legge ned sitt liv for kvinnen og sin familie, for eksempel.

Det er en stor utfordring som gis når det kommer til å modellere Jesu kjærlighet, mener han.

– Jeg pleier å si at man kan se om mannen gjør jobben sin ved å se om kona blomstrer.

Hva er en Guds mann?

– Kong David refereres til som en mann etter Guds hjerte. Han var jo utro og hadde mest sannsynlig fått over 20 år i fengsel for overlagt drap. Hva er egentlig en mann etter Guds hjerte?

– De fleste ting Bibelen snakker om som er gode egenskaper for et menneske er ikke kjønnsbetinget. Det har med mennesker å gjøre. Men David hadde evnen til å være ydmyk og omvende seg når han hadde gjort noe galt. Han er en mann etter Guds hjerte på tross av de feilene han gjorde.

For meg skaper det en større gudsfrykt i mitt liv og jeg vil være mer våken for min egne svakheter. — Steinar Lofnes

– Flere store frikirkelige menigheter har vært preget av skandaler den seneste tiden, blant annet Hillsong, der det er kommet frem anklager blant annet om seksuelle overgrep. Hva tenker du at det gjør med tilliten til mannlige pastorer?

– Det er forferdelig trist. Sakene er klassiske og er ting gjerne menn faller i, apropos David. Hvis det skader tilliten til mann og mannlige pastorer er det bare veldig trist.

Lofnes peker på at ledere er feilbarlige.

– Også respekterte og store ledere kan tryne ganske kraftig. For meg skaper det en større gudsfrykt i mitt liv og jeg vil være mer våken for min egne svakheter.

Guds mann

Arrangeres i Bergen førstkommende helg 4.-5 november.

Arrangeres for syvende gang i Oslo 10.-11.november.

Tar (ifølge arrangørene) sikte på å fellesskap der menn kan utfordres, inspireres og hjelpe hverandre til å være mandige på den måten Gud tenkte.

Hykleri er skadelig

Han peker på at hykleri er svært skadelig. Og at Jesus var svært tydelig på hykleri.

– Hvordan kan dere jobbe for å gjenreise tapt tillit?

– Vi må prøve å leve det vi forkynner. Problemet er at vi ikke kommer til å klare det. Derfor må være åpne og sårbare om våre feil. Du kan også være et forbilde i ydmykhet, mener Lofnes.

– Bør man som konservativ heller kommunisere litt mer realistiske idealer?

– Vi kan ikke vanne ut det Bibelen sier. Men vi må ta med nåde-elementet.

– Det er mange forskjellige syn på menn i Bibelen

Linn Sæbø Rystad er førsteamanuensis i praktisk teologi ved MF vitenskapelige høyskole.

Rystad peker på at det kan være fint å ha noen arenaer der man er kvinner alene eller menn alene.

– Men det er kjent at jeg tidligere har reagert på det jeg mente var for trange kjønnsrollemønstre i Frikirken og jeg tror at slike seminar kan bidra til å opprettholde slike trange kjønnsrollemønstre, noe jeg mener er svært uheldig.

Linn Sæbø Rystad Linn Sæbø Rystad, førsteamanuensis på MF vitenskapelige høyskole, avviser at det kun finnes ett syn på mannen i Bibelen. (Ingunn Marie Ruud, KPK)

Hun mener at det må være rom for mange forskjellige måter å være både kvinne og mann på, også i de frikirkelige miljøene og synes en ukritisk kulturimport fra USA er problematisk.

– Jeg mener det er et generelt problem at man i frikirkelige kretser for ofte henter inn tema, opplegg og idestrømninger fra USA, for eksempel ny-kalvinisme, som ikke nødvendigvis passer inn i en norsk virkelighet.

Hun avviser at det kun finnes ett syn på mannen i Bibelen.

– Det stemmer ikke. Det er mange forskjellige syn på menn i Bibelen.