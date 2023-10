– Det er viktig at biskopene, i en svært krevende sak for kirken, tar et særlig ansvar for å stå sammen om et vedtak som alle biskopene var enige om for seks år siden.

Det sier biskop emeritus i Bjørgvin bispedømme, Halvor Nordhaug.

Bakgrunnen for saken er Oslo-biskop Kari Veitebergs uttalelse i sommer om at hun «ikke kan ansette mennesker som ikke vil vie alle». I ettertid har hun påpekt at det er bispedømmerådet, og ikke biskopen, som ansetter prester.

Biskopen sier også til Vårt Land at hun «tenkte høyt» om hvilken retning hun mener kirka skal bevege seg mot.

Dette er første gang en biskop utfordrer Kirkemøtets vigsels-vedtak fra 2017.

Samtidig som Kirkemøtet for seks år siden vedtok en liturgi som åpner for vigsel av likekjønnede, vedtok de nemlig også at ansatte i Den norske kirke står fritt til å velge om de ønsker å vie likekjønnede eller ei.

Den linja har biskopene holdt – helt til nå.

– Bør ikke få mistanke om at de er uønsket

Halvor Nordhaug er ikke begeistret over Veitebergs utspill:

– Jeg skulle ønske hun ikke hadde sagt det. Det kan skape en del uro som vi ikke trenger, verken blant prester eller andre.

Han forteller at vedtaket med to likestilte syn var et bredt kompromissforslag.

– Jeg mener bestemt at det var og fortsatt er det klokeste.

Den tidligere Bjørgvin-biskopen mener det fremdeles er urealistisk å se for seg at ansatte med et mer tradisjonelt ekteskapssyn skal måtte vie likekjønnede mot sin overbevisning:

– Det er fortsatt svært mange prester som har et tradisjonelt ekteskapssyn. De finnes nok også i Oslo bispedømme, og bør ikke få mistanke om at de er uønsket. Forholdene er ellers veldig forskjellige fra Oslo til flere andre bispedømmer, mener han.

Det er viktig at biskopene, i en svært krevende sak for kirken, tar et særlig ansvar for å stå sammen — Halvor Nordhaug

Samtidig som Nordhaug stiller seg kritisk til utspillet, understreker han at det viktigste er hva som skjer i praksis:

– Det avgjørende er ikke hva en biskop sier i en panelsamtale, men hva biskopen gjør. Kommer det en kandidat med et annet ekteskapssyn enn biskop Veiteberg sitt, så håper og tror jeg hun følger den felles praksisen vi har i vår kirke, nemlig at vi både vigsler og ansetter kandidater med begge syn på ekteskapet.

Reinertsen: – Forventer at vi følger vedtaket

Også biskop i Agder og Telemark bispedømme, Stein Reinertsen, peker på at Kirkemøtevedtaket fra 2017 ligger fast:

BISKOP: Stein Reinertsen sier han forventer at alle følger Kirkemøtets vedtak om to likestilte syn på ekteskapet. (Erlend Berge)

– Jeg forventer at vi alle følger det vedtaket, sier han til Vårt Land.

– For at kirken skal klare å holde sammen, er det viktig at vi kan leve med to ekteskapssyn, påpeker han.