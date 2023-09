Muslimsk senter bør «brennes» eller «sprenges», skriver flere. Nå er de anmeldt

«Brenn ned hele moskédritten.» «Det må sprenges i lufta med dynamitt.» «Spreng dritten.»

Dette er noen eksempler på kommentarer som nylig er blitt publisert på sosiale medier under innlegg som omhandler Islam Nets nye moské- og aktivitetssenter i Groruddalen i Oslo, Iman aktivitetssenter. Flere av dem er framsatt på Facebook-gruppen til Stopp islamiseringen av Norge (Sian) av ulike gruppemedlemmer.

Fahad Qureshi, leder for Islam Net, sier til Vårt Land at de oppfatter kommentarene som trusler.

– Vi har registrert 17 konkrete trusler og oppfordringer til å begå terrorhandlinger mot Iman aktivitetssenter, sier han.

Nå har Qureshi anmeldt samtlige av dem som står bak de 17 kommentarene.

Politikere varslet i 2021 at de ønsket å stanse Islam Nets planer om moské og aktivitetssenter i Oslo, men lyktes ikke med det. Det har falt i dårlig jord blant enkelte Sian-medlemmer på Facebook. (Erlend Berge)

Bekrefter anmeldelse

Vårt Land har sett flere av kommentarene Qureshi har anmeldt. Noen av dem har blitt fremsatt av ulike personer på Sian-leder Lars Thorsens personlige Facebook-profil.

«Her må gravemaskiner jevne skitten med jorden», skriver en bruker i kommentarfeltet til et innlegg som omhandler Iman Aktivitetssenter. En annen svarer at det bare er å «tenne på dritten».

– Vi har bedt politiet undersøke om det er grunnlag for å straffefølge Thorsen og Sians ledelse for å tilrettelegge for terroroppfordringer på norsk jord, sier Qureshi.

Politiadvokat Kristina E. Bruusgaard ved Øst politidistrikt i Lillestrøm bekrefter til Vårt Land at Qureshi har anmeldt trusler som har vært rettet mot Islam Net.

Qureshi forteller at både han selv og medlemmene i Islam Net er sterkt preget av det han oppfatter som terrortrusler.

– Vi har sett to islamofobiske terrorangrep på norsk jord de siste årene. Noen av våre medlemmer kommer ikke lenger for å delta i bønn og aktiviteter og flere vegrer seg fra å ta med sine barn. Vi føler oss ikke trygge. Mange er bekymret for at det snart vil smelle her, sier han.

Vårt Land har vært i kontakt med flere av dem som står bak kommentarene som er anmeldt, uten å lykkes i å få dem i tale.

AVVISER KRITIKK: – Det er ikke straffbart å ha ønske om å rive ned en bygning, mener Sian-leder Lars Thorsen, her under en markering ved Byscenen i Sandvika. (Lise Åserud/NTB)

– Helt søkt

Vårt Land har sendt Sian-leder Lars Thorsen tre av ytringene fra brukerne som Qureshi har anmeldt. Disse er omtalt i denne saken.

Han mener det ikke er grunnlag for å straffeforfølge hverken han eller organisasjonens øvrige ledelse for å tilrettelegge for terroroppfordringer.

– Det er jo helt søkt. Jeg mener det viser hvordan Islam Net og en god del andre politiske aktivister fra det islamske miljøet gjør alt de kan for å misbruke rettsvesenet og politi i sine bestrebelser etter å forandre Norge til en sharia-stat, sier Thorsen.

Samtidig legger han til:

– Men å oppfordre til vold eller å si at en selv skal begå vold, er selvfølgelig uakseptabelt.

Fahad Qureshi innvender:

– Det at Thorsen ikke har fordømt, irettesatt eller slettet terrortruslene i en diskusjonstråd som han administrerer, viser hans aksept for at det utstedes terrortrusler mot Iman Aktivitetssenter. Dette kan ikke bortforklares med Thorsens islamofobe konspirasjonsteori om at muslimer jobber for å forandre Norge til en sharia-stat, sier Islam Net-lederen.

– Langt ute på viddene

Sian-leder Lars Thorsen forteller at han selv ikke har mye tid til å være på sosiale medier, og dermed ikke røkter kommentarfeltet på egen Facebook-profil. Han har imidlertid inntrykk av at modereringen av Sians Facebook-gruppe fungerer godt. Trusler rapporteres til administrator, som så sletter de aktuelle kommentarene, hevder han.

– De refererte utsagn er ikke trusler. Det kan være grunnen til at ingen har rapportert kommentarene, samt at ikke Facebook har ansett dette som brudd på deres retningslinjer, mener han.

– På din egen Facebook-profil har du lagt ut et innlegg om at Islam Net får åpne moské i Oslo, datert 3. september. I kommentarfeltet finnes det fortsatt kommentarer som: «Her må gravemaskiner jevne skitten med jorden». Hva tenker du om det?

– Hvis dette er å oppfordre til terror mot muslimer, så er man langt ute på viddene. Langt oppe i de afghanske høyfjellene egentlig, for det er ikke straffbart å ha ønske om å rive ned en bygning, sier Thorsen.

– Selv ser jeg ikke poenget med å fysisk fjerne en bygning. Mitt poeng er at vi ikke skal ha moskeer i Norge, som er en lovlig ytring.

– «Brenn ned hele moskédritten», skriver en bruker på Facebook-gruppen til Sian. Og «Spræng moské en åt luften», skriver en annen om Islam Nets mosképlaner i Groruddalen. Er du enig i at dette må forstås som trusler eller oppfordring til terror mot Islam Net?

– Nei, på ingen måte. Det er rettet mot en bygning. Det går ikke an å utvide det til å være rettet mot personer i noen beskyttet gruppe.

– En samfunnsfiende

I 2021 ble det kjent at Islam Net stod bak oppkjøpet av en eiendom på 2.700 kvadratmeter i Groruddalen i Oslo. Det skulle bli brukt til en kombinert moské og aktivitetssenter.

Flere politikere tok den gang til orde for at de ønsket å få stanset planene til Islam Net. Senteret ble blant annet omtalt som en «radikaliseringsmaskin» av tidligere varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap).

Året etter kunne Vårt Land fortelle at organisasjonen er i gang med oppussingen av det eksisterende bygget.

Qureshi frykter at islamofobe ekstremister kan bli motivert til å «ta saken i egne hender» for å stanse planene i Groruddalen. Han mener motstanden mot senteret fra folkevalgte og samfunssdebattanter kan legitimere ekstreme gruppers hat mot dem.

– Hvordan politikere og samfunnsdebattanter har omtalt Islam Net og aktivitetssenteret har dannet et bilde av oss en samfunnsfiende, sier Islam Net-lederen.

Han mener at også mediene må ta et internt oppgjør.

– Ved å stemple oss som salafister, islamister og lignende negativt ladede merkelapper, bidrar de til å skape fremmedgjøring og polarisering. Vi er en norsk sunnimuslimsk organisasjon. Vi er ikke noen «ultrakonservativ salafistisk og islamistisk» gren av Saudi-Arabia.