Politikere ville stanse dem. Nå er Islam Net i gang med oppussingen av tidligere skytesenter

ISLAM NET: Politikere varslet i fjor at de ønsket å stanse Islam Nets planer om moské og aktivitetssenter i Oslo. Nå er organisasjonen i gang med oppussingen av eiendommen til over 63 millioner kroner. De nødvendige tillatelsene for å ta i bruk eksisterende bygg har de hatt på plass fra dag én, mener de.