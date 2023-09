Mener maktbalansen endres i Det lutherske verdensforbund

I disse dager holder Det lutherske verdensforbund (LVF) generalforsamling i Krakow, Polen. Tidligere var den svenske kirke med sine 6,5 millioner medlemmer den største lutherske kirken i forbundet, men nå har de blitt forbigått av en afrikansk menighet, Mekane Yesus kirke i Etiopia, som i dag har over 10,4 millioner medlemmer.

Birger Nygaard er sekretariatssjef for folkekirkens mellomkirkelige råd i Danmark og peker på sekulariseringen i Vesten når han skal forklare maktfordelinga i Det lutherske verdensforbund til den danske avisa Kristeligt Dagblad:

– Særlig i Tyskland opplever den lutherske kirke rask tilbakegang. De har simpelthen ikke vært gode nok på å få de kommende generasjonene med seg. Men også i Norden, hvor de lutherske kirker har stått sterkt, har vi merket en stille, men stødig tilbakegang, sier Nygaard til avisa.

Videre utdyper Nygaard at han tror utviklingen først og fremst skyldes forholdene i de afrikanske landene.

– Mange av de afrikanske kirkene har en markant fremgang, og dette skyldes mest sannsynlig både befolkningsutviklingen, og at de afrikanske kirkene har en helt annen tilgang til å oppsøke nye medlemmer og drive med forkynnelse, forklarer han.

---

Det lutherske verdensforbund

Opprettet i 1947 av 49 medlemskirker.

Folkekirkene i Norge, Sverige, Danmark og Finnland er medlem.

Organisasjonen består i dag av 148 medlemskirker fra 99 land.

Forbundet holder generalforsamling cirka hvert syvende år.

Kilde: Store norske leksikon

---

En annen maktbalanse

Endringene i medlemsmassen fører til en annen maktbalanse i generalforsamlingen til Det Lutherske Verdensforbund, mener Nygaard, som sier at det merkes spesielt godt i saker som angår likestilling og homoseksualitet.

Tidligere har den nordiske lutherske kirke hatt mye definisjonsmakt over hva som er luthersk, noe den nye maktbalansen rokker ved, ifølge Nygaard. De afrikanske kirkesamfunnene ønsker nå å definere saker utifra sine verdier og normer, mener Nygaard.

I dag går en stor del av LVFs økonomi til nødhjelp og humanitært arbeid i Afrika og Asia. Nå mener Nygaard at det er på tide at kirkene i LVF fokuserer på sekulariseringa og den religiøse nedgangen man opplever i vesten.

– Godtar ikke premisset

Kristine Sandmæl, leder i Mellomkirkelig råd i Den norske kirke (DNK), er med i DNKs delegasjon til generalforsamlingen som nå pågår. Under generalforsamlingen ble hun valgt inn i rådet til Det lutherske verdensforbund. Det samme ble Øystein Samnøen fra Den evangelisk lutherske frikirke.

Sandmæl har blitt forelagt Nygaards uttalelser om et skifte i maktbalanse.

– Jeg ser ingen grunn til bekymring, og jeg er dessuten ikke sikker på om jeg godtar dette premisset. Jeg ville i alle fall ikke tenkt på den måten, sier Sandmæl til Vårt Land.

Hun påpeker blant annet på at man i LVF nå har en afrikansk president, men at man nå skal velge en europeisk president.

– Det lutherske verdensforbund er mer et fellesskap og fungerer annerledes enn en politisk koalisjon.

Kristine Sandmæl PROST: Kristine Sandmæl er til vanlig prost i Lofoten. (Emil Engeset)

– Det er lite snakk om LHBTQ+

– Nygaard mener at et maktbalanseskifte merkes godt i saker som angår likestilling og homoseksualitet. Kjenner du deg igjen i dette?

– Så langt har likestilling blitt tatt opp flere ganger fra ulike aktører, også fra Afrika. Men det er lite snakk om LHBTQ+-spørsmål, men også det er nevnt.

– Det virker som at det er en forståelse av at vi ikke snakker om LHBTQ+ her, men at det gjøres heller mellom to og to land. Dette er noe jeg har blitt fortalt, men jeg opplever at det snakkes om det i år enn for 6 år siden i Namibia, sier Sandmæl.