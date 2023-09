Lena Marie Hansen tror ikke på Gud, og stilte aldri til valg: Nå er hun valgt inn i menighetsråd

– Jeg ble kjempeglad da jeg hørte det. Det varmet.

Det sier Lena Marie Hansen til VG om å ha blitt valgt inn i menighetsrådet på Rjukan.

Flere medier, deriblant Vårt Land, skrev i vår om Hansen som ble førstekandidat på nominasjonskomitéens liste i Rjukan sokn.

Hansen fortalte den gang at hun ikke visste at hun var nominert før det dumpet ned et brev i postkassa, som informerte henne om at hun var utpekt.

– Plikten til å ta imot valg framkommer av kirkeordningen for Den norske kirke, har nestleder i Kirkerådets juridiske avdeling, Andreas Henriksen Aarflot, tidligere forklart til Vårt Land.

Og nå er altså resultatet klart: Hansen fikk 231 stemmer, og er nå fast medlem av menighetsrådet.

– Jeg fikk vite det i går, og i dag skal vi møte med biskopen og det gamle menighetsrådet, forteller Hansen til VG.

Åpen for å begynne å tro på Gud

Hansen tror ikke på enten Gud, Jesus eller djevelen, men har tidligere sagt til Vårt Land at hun ikke har planer om å kjempe for ateisme:

– Jeg synes det er en kjempefin ting at folk tror på Gud og Jesus, sier hun.

Hun har også fortalt at hun kjenner på en tilknytning til kirka.

– Jeg er jo døpt og gift i kirka, og har døpt barna mine der. Men det er ikke et sted jeg er så mye.

Til VG sier hun at hun tror på det gode og onde i livet og at hun også er åpne for å få nye perspektiver:

– Selv om jeg ikke tror på Gud, er jeg åpen for at det kan endre seg.

Har tatovert 666 i tinningen

Etter at hun havnet i medias søkelys i vår fortalte hun Vårt Land at hun fikk mye hets, blant annet i sosiale medier:

– Bare de ser ansiktet mitt og ordet «kirke» i samme artikkel så er kommentarfeltene i fyr og flamme med en gang. Folk skriver at jeg er satanist og det ene og det andre, men det stemmer jo ikke i det hele tatt.

Lena Marie Hansen Lena Marie Hansen sine tatoveringer representerer ulike erfaringer. (Privat)

Lokalavisa Varden måtte stenge kommentarfeltet sitt. Også i Vårt Lands kommentarfelt ble flere kommentarer slettet.

Lena Marie Hansen har blant annet tatovert et kors i pannen. Men hun har også flere andre tatoveringer. På kinnet står det «666», og hun har et kors som er opp ned. I tillegg har hun et vanlig kors i tinningen.

I programmet Synspunkt på TVL fortalte hun i vår at flere av tatoveringene ble tatt i en periode i livet hvor hun ruset seg.

– Jeg har opplevd mye vondt. Jeg har sagt jeg tror på det gode og det onde. Dette (tatoveringene) representerer det vonde jeg har vært gjennom, sa hun i programmet.

Til VG forteller hun at korset hun har tatovert står for det gode.

Biskopen gleder seg

Biskop i Agder og Telemark bispedømme, Stein Reinertsen, forteller til avisen at han gleder seg til å møte nyvalgte Lena Marie Hansen.

– Jeg har ikke fått møtt henne selv ennå. Men jeg har snakket med lokale folk i Tinn. De har store forhåpninger til henne, og tror hun kan gjøre en god jobb for kirken, sier han til VG.

Biskoper i Den norske kirke GLEDER SEG: Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark bispedømme skal møte Lena Marie Hansen og resten av menighetsrådet. (Erlend Berge)