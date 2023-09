Dagen: Styreleder går på grunn av TVL

Onsdag varslet Knut Are Hole at han går av som styreleder i Knif AS.

Det melder Dagen.

Bakgrunnen er TV-kanalen TVL, som Knif overtok i januar, etter at den først ble nedlagt av Vårt Land. Ifølge Dagen har flere av eierne vært kritiske til prosessen rundt anskaffelsen av kanalen. I sommer gikk flere eiere ut og sa at det er uaktuelt å overføre nye midler til TVL.

– Det er viktig med tillit mellom styreleder og eierne, og jeg tror det er best for Knif at jeg trekker meg tilbake. Det er ingen som har bedt meg om å gå, og det er ingen som har uttrykt mistillit til meg som person, men jeg tror det er best for Knif, sier Hole til Dagen.

I sommer ble det kjent at kanalen har store økonomiske problemer.