Ny rettsrunde for homohat-tiltalt parlamentariker

Torsdag starter ankesaken mot det finske riksdagsmedlemmet Päivi Räsänen.

Räsänen, som ble gjenvalgt til riksdagen i april, har tidligere vært innenriksminister og leder for Kristdemokraterna i Finland. For sin omtale av homofili og homofile står hun tiltalt for å ha brutt den finske straffelovens paragraf 11–10 om «hets mot folkegrupper».

Räsänen ble frifunnet for alle tiltalepunktene da saken gikk for tingretten i januar i fjor. Når hun torsdag morgen likevel må møte for Helsingfors hövrätt (den finske ankedomstolen) skyldes det at frifinnelsen ble anka av den finske riksadvokaten.

Tiltalen

Etterforskninga av politikeren starta i 2019, etter at hun la ut et innlegg på Twitter (nå X). Der gikk hun ut mot Den evangelisk-lutherske kirke i Finland, som var offisiell «Pride-partner» det året. I innlegget ba hun om svar på «hvordan Bibelen og kirkens lære passer sammen med at skam og synd trekkes fram som en grunn til stolthet».

Selv om det er dette tiltalepunktet som har blitt mest omtalt, står Räsänen også tiltalt for flere andre ytringer:

I en samlivspamflett fra 2004 skriver hun blant annet at det er vitenskapelig bevist at «homoseksualitet er en psykososial utviklingsforstyrrelse».

Hun beskriver også homofile som «ødelagte», og skriver at en kombinasjon av samfunnets aksept for promiskuitet og homofili åpner opp for overgrep og «gjør det enklere for menn å ha seksuell kontakt med mindreårige gutter».

«Degenerert»

Videre er Räsänen tiltalt for utsagn hun ga i radioinnslaget «Hva tenkte Jesus om homofile?» på den finske statskringkasteren Yle.

Her ble Räsänen utfordret på om homofili kan ha en genetisk komponent, og om det i så fall betyr at homofili er skapt av Gud. Räsänen svarte da at hun ikke tror den genetiske komponenten er spesielt stor, men at «menneskeheten også har degenerert gjennom historien, og ikke nødvendigvis er slik det ble skapt av Gud».

Hun sa også at det er «innlysende at mennesket ble skapt heterofilt».

Får støtte

Aktoratet mener at Räsänen med dette ga uttrykk for at homofile er mindreverdige i forhold til heterofile. Helsingfors tingrett ga imidlertid ikke aktoratet medhold i at holdningene faller utenfor ytringsfriheten.

Dommen, som falt i mars i fjor, konkluderte med at utsagnene absolutt var krenkende, men at de ikke kunne kalles hetsende i en strafferettslig forstand.

I forkant av ankebehandlinga har Räsänen mottatt mye støtte av den amerikanske, kristne organisasjonen Alliance Defending Freedom. Organisasjonen har blant annet samla inn 12.000 euro til støtte for riksdagspolitikeren. Tidligere i august signerte også 16 amerikanske kongressrepresentanter et opprop der de fordømmer straffeforfølgelsen som «en parodi på lovstyre».

Ankesaken er beramma til å vare i to dager.

