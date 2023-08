Perleporten er blitt debattert og kritisert før publikum i det hele tatt har sett den. Da en teaser for filmen ble offentliggjort 1. august, var det flere som påpekte likhetstrekkene mellom filmens hovedperson og den profilerte, kristne gründeren Einar Øgrey Brandsdal.

Men han ble også tillagt sider som ikke har rot i virkeligheten, og flere omtalte prosjektet som «mobbing».

– Vi ser en onanerende, spilleavhengig mann som kjøper sex, og da reagerer vi, uttalte ordførerkandidat i Kristiansand Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) i Dagsnytt 18 tidligere denne måneden.

Filmen, som ble markedsført med at den er «basert på en sann historie», har i kveld premiere på Kristiansand kino. Men allerede i går fikk anmeldere se den.

Vurderingene deres spriker i høyst ulike retninger.

«Et makkverk»

Hardest er trolig kritikken fra Vårt Lands kommentator Emil André Erstad.

«Etter å ha sett filmen er det vanskeleg å vere usamd i kritikken filmen har fått før premiera, mellom anna at filmen er eit slags mobbeprosjekt. Hovudkarakteren «Trond» har så mange likskapar med Øgrey Brandsdal og hans rolle i sørlandspolitikken, at det er umogleg å ikkje rekne filmen som eit nesten to timar langt karakterdrap», skriver han.

«Et makkverk», omtaler Erstad filmen som. Vårt Land har ikke terningkast som vurderingsskala for sine anmeldelser. Det har de i Klassekampen. Der gir anmelder Guri Kulås Perleporten en toer, og mener filmen «likner en underutviklet tragedie» og at den «slår inn åpne dører».

«For oss som meiner at norsk film, norske kommunar og norsk publikum hadde hatt godt av meir satire, og som har ønska at «Perleporten» skulle lukkast, må ein diverre samanfatta at filmen fell mellom alle stolar», skriver hun blant annet.

---

Perleporten

Filmen Perleporten er skrevet og regissert av Jonas Matzow Gulbrandsen med Marius Matzow Gulbrandsen på foto.

Morten Løge og Miriam Pedersen er blant skuespillerne som er med.

Filmen vises på kino fra 1. september.

---

REGI: Regissør Jonas Matzow Gulbrandsen har laget filmen Perleporten som vises på kino fra 1. september. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Terningkast 3 fra flere

Fædrelandsvennens anmelder, Roy Søbstad, synes filmen «kunne ha vært frekkere». «Den kunne ha vært frekkere mot sørlandspietister i rådyre designerboliger og den kunne ha vært frekkere mot populistiske politikere. Og jeg tror den kunne ha gjort det uten å henge ut enkeltpersoner», skriver han.

På sitt beste mener han filmen gir «et treffende, om enn ikke akkurat flatterende bilde av Sørlandet anno 2023».

I Aftenposten havner filmen midt på treet.

«Satiren er ikke subtil nok til å være godt drama, og den fungerer mest som et innlegg i lokaldebatten i Kristiansand. Rent prinsipielt er den også egnet til å diskutere bruken av levende modeller i kunsten», skriver anmelder Ingrid Åbergsjord, som altså gir Perleporten terningkast 3.

«For lite spisset»

Det samme terningkastet får filmen av Dagsavisens anmelder, Mode Steinkjer, som mener «det åpenbare satiriske og politiske potensialet skusles bort».

«Som film er omstridte «Perleporten» for svak til å slå seg inn i valgkampen. Men noen av Kristiansands innbyggere vil kanskje kjenne på skamrødmen fra satiren som tegnes i bakgrunnen», heter det i anmeldelsen.

Også NRK P3s anmelder triller terningkast 3 på terningen.

«Satirisk skittentøyvask på Sørlandet har lenge vært en god idé, men her er den for lite spisset til å treffe godt nok», skriver Ingvill Dybfest Dahl.

Tror Jesus ville sett filmen

Best ut kommer filmen i Kristiansands Avis, hvor anmelder Ole Asbjørn Ness gir den en femmer på terningen.

«Perleporten» er blitt en knallbra film, men inspirasjonen for hovedkarakteren har god grunn til å være forbanna», skriver han, og sikter til Einar Øgrey Brandsdal.

Filmen er nemlig et gjennomført karakterdrap på hovedpersonen, mener Ness. «Alt mannen gjør er ekkelt, selv når han forsøker å være snill.»

Samtidig mener han filmens monotoni og gjennomførte karakterdrap, også er dens forsvar: «Enhver som ser filmen, vil forstå at historien om Einar Øgrey Brandsdal er mye mer sammensatt enn dette», skriver han.

Som en punchline i anmeldelsen viser Ness til at hovedpersonen i filmen stadig spør seg: «Hva ville Jesus gjort?». Anmelderen svarer: «Jesus ville sett denne filmen, og kost seg godt.»