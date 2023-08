I dag kom traileren til filmen Perleporten som har premiere på Q42 i Kristiansand 21. september.

Siden teaservideoen på filmen kom i forrige uke, har ryktene florert om at filmen handler om gründer Einar Øgrey Brandsdal. Traileren begynner med teksten «Basert på en sann historie».

Vårt Land har vært i kontakt med Brandsdal som opplyser om at han ikke ønsker å kommentere hverken filmen eller reaksjonene knyttet til den. Hans bror har derimot uttalt seg om kontroversene.

– Jeg opplever at teaseren omhandler min bror, og måten han blir fremstilt på mener jeg er et slag under beltestedet. Å fremstille Einar som en onanerende, mental ustabil horekunde synes jeg er vel drøyt, sier Even Øygrey Brandsdal til avisen Dagen. Han mener det er ekstra ille at filmen presenteres som en historie fra virkeligheten.

Vil heve seg over debatten

Etter teaseren har det haglet kritikk fra en rekke kanter. Høyres ordførerkandidat i Kristiansand Mathias Bernander har kalt teaseren «usmakelig, trist og stygg».

– Jeg har sagt det fordi det er ganske drøye scener om en person som jeg tror de fleste er enige om er Einar Øgrey Brandsdal, sier Bernander.

Traileren som kom ut i dag viser onanering, sexkjøp og prat om Jesus i skjønn forening.

En av scenene kan tenkes å hinte til Brandsdals selskap Bli Vakker. Her vinner hovedpersonens fiktive foretak «Webauksjonen» pris for Årets bedrift 2023, utdelt av Agderposten. Bli Vakker vant Årets bedrift i 2021, i en kåring fra NHO Agder.

USMAKELIG: Høyres ordførerkandidat i Kristiansand Mathias Bernander har kalt teaseren til Perleporten «usmakelig, trist og stygg». (Alf Simensen/NTB)

Brandsdal skapte kontroverser i Kristiansand da han opprettet nettavisen Sørlandsnyhetene. De har fått kritikk for å fremme usaklig debatt rundt politiske forhold i kommunen. I traileren ser man hovedpersonen under en presentasjon av den fiktive nyhetskanalen «Nyheter fra Sørlandet», også et mulig stikk mot Brandsdal.

– Jeg har selv stått i den stormen og blitt utsatt for sjikane fra Sørlandsnyhetene. Jeg mener at måten å ta igjen på er å heve seg over dette og ikke gå ned på det nivået, sier Bernander.

Han er tydelig på at han kun uttaler seg om teaseren, da filmen ikke er ute ennå. Politikeren har ingen ønsker om å begrense visning av filmen.

– Kunsten gjør det kunsten vil. Men jeg håper vi kan legge denne konflikten bak oss og heller jobbe for et respektfullt offentlig ordskifte, sier Bernander.

«Nå må vi legge press på kinoene»

KrFs ordførerkandidat Charlotte Beckmann Finnestad har også uttalt seg om filmen. I et Facebook-innlegg kaller hun filmen «en skam». I kommentarfeltet legger hun til følgende: «Helt uforståelig at dette skjer. Nå må vi legge press på kinoene, slike filmer vil vi ikke ha». Kommentaren er senere slettet.

Mandag gikk Fædrelandsvennen ut mot henne på lederplass, og kalte det hun skrev på Facebook for «umodent og ureflektert». Nettavisen Subjekt mente også at utspillet til politikeren minnet om noe som kunne kommet fra Nord Korea.

– Vil du utdype kritikken?

– Det handler litt om at vi ønsker å bygge opp Kristiansand. Vi ønsker å få frem alt det gode som skjer i Kristiansand, sier Finnestad.

Hun påpeker at det har vært mye negativt i søkelyset i det siste, og spør om det er nødvendig å ta en ny runde med kontroversene som har vært i Kristiansand de siste årene.

– Da stiller jeg et spørsmålstegn ved hva slags underholdning er det vi vil ha? Underholdes vi av en som onanerer, av sexkjøp og utroskap?

– Skal det ikke være rom for filmer som viser kritikkverdige forhold?

– Absolutt. Og på samme måte som kinoer kan vise og mene hva de vil, så har jeg også som person ytringsfrihet.

Finnestad er også styremedlem i Kristiansand kino.

Kunne latt kommentaren stå

– Er det riktig av deg som politiker å si at man må legge press på kinoene hvis de skal kunne vise det de vil?

– Som samfunn ønsker jeg at vi skal løfte opp og bygge opp mennesker. På samme måte som kinoene skal kunne vise hva de vil, så har jeg frihet til å stille et spørsmål ved hva vi vil vise.

Finnestad, som er i båt på vei hjem fra jobb når vi ringer, opplyser om at hun er nødt til å gå videre. Hun sier også at hun har svart på spørsmålene.

– Du har ikke svart på om det er riktig av deg som politiker å si at man må legge press på kinoene?

– Jo, det har jeg svart på, avslutter Finnestad.

I etterkant får KrF-politikeren et siste spørsmål på SMS:

«Hvorfor slettet du kommentaren om at vi ‘må legge press på kinoene, slike filmer vil vi ikke ha’?»

«Fordi vi ikke er en sensurkanal for kinoen, men sett i ettertid kunne kommentaren bare stått, fordi kinoene står helt fritt til å velge hvilke filmer de vil vise», skriver Finnestad.

Trettebergstuen kritiserer lokalpolitikerne

Tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier til Subjekt at det er viktig å bevare den frie kunsten.

– Filmen som medium og kunstform evner å skape jordskjelv og samfunnsendringer med sin kraft. At politikere vil sensurere eller kansellere filmer de selv synes er ubehagelige eller forfekter noe de ikke er enige i, er ikke bare flaut å se, men også skremmende, sier Trettebergstuen til Subjekt.

Kan hverken bekrefte eller avkrefte ryktene

Mathias Bernander i Høyre ønsker ikke å kommentere Finnestads kommentar om å legge press på kinoene.

– Vi må først og fremst svare for egen politikk. Jeg tenker Charlotte svarer for hva hun mener med det, så svarer jeg for Høyre, sier Bernander.

Så langt har ikke regissør for Perleporten Jonas Matzlow Gulbrandsen svart på spørsmål knyttet til filmen eller debattene rundt. Produsent Kikki Strømstad kom imidlertid med en uttalelse til Fædrelandsvennen mandag:

«Vi har fått med oss de siste dagenes oppstyr, rykter og spekulasjoner – men det vil nok komme flere overraskelser når man faktisk ser filmen slik den er tenkt, i sin helhet… At en ordførerkandidat tar til orde for at ‘Nå må vi legge press på kinoene, slike filmer vil vi ikke ha’ er veldig spesielt i 2023», skriver hun til Fædrelandsvennen.

Når Vårt Land kontakter Strømstad, henviser hun oss til kommunikasjonsansvarlig for filmen Simon Valvik. Han forteller at de ikke har ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt. Han opplyser imidlertid om at de hverken vil bekrefte eller avkrefte om det er Einar Øgrey Brandsdal som er inspirasjon til filmen.