Han overtar som pastor i Misjonssalen i Oslo

– Vi er veldig takknemlig for at John-Kjetil tar denne viktige tjenesten i Misjonssalen, sier regionleder i Misjonssambandet øst, Tom Teien, på nettsiden til Misjonssambandet.

I mai ble det kjent at Ole Martin Rudstaden søker seg vekk fra stillingen som pastor i Misjonssalen i Oslo. Årsaken var Misjonssambandets tjenestedelingsprinsipp, som går ut på at kvinner ikke kan inneha lederroller som innebærer såkalt lære- og hyrdeansvar.

I et brev til Misjonssalen menighet skrev Rudstaden:

– Jeg gikk inn i pastorstillingen i Misjonssalen med åpne øyne, men opplever nok likevel at jeg ikke helt klarte å gripe rekkevidden av tjenestedeling da jeg takket ja til tjenesten.

I stedet blir han ny pastor i Oslo østre frikirke, skrev Vårt Land i juni.

I motsetning til i Misjonssambandet er alle typer lederroller i Frikirken åpne for kvinner.

Misjonssalen (Foto: Erlend Berge)

Rudstadens etterfølger, John-Kjetil Gagnat, er et kjent fjes i Misjonssalen. Siden august 2021 har han vært ansatt som menighetsutvikler i menigheten, og har også i perioder vikariert som paster, ifølge organisasjonen.

– Etter to år som menighetsutvikler, kjenner han arbeidet godt, og vi vet at han sammen med stab og frivillige vil fortsette det viktige arbeidet som gjøres for barn, unge og voksne i Misjonssalen, sier regionleder Tom Teien på nlm.no.

Gagnat starter i sin nye stilling 1. oktober.

