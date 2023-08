Kirkevalget: Lokalt liv eller sentral overstyring? Se debatten i kveld

Om to uker er det klart for kirkevalg i Den norske kirke. I den anledning sender TVL-magasinet: Synspunkt fire debatter, hvor hver av de fire valglistene får anledning til å velge et tema hver.

Dagens tema er «Lokalt liv eller sentral overstyring?», og er valgt av Frimodig kirke.

Samtlige debatter sendes denne uka og ledes av Vårt Lands egen debattjournalist og kommentator Sigrid Rege Gårdsvoll.

– For mye sentral overstyring

– Vi opplever at dagens fokus i kirkens ledelse er feil. Det er for mye sentral overstyring, for mye fokus på sentralisering. For Frimodig kirke er det viktig å snu dette.

Det svarer Therese Egebakken i debatten på spørsmålet om hvorfor de valgte akkurat dette som tema.

Hun er førstekandidat for Frimodig kirke i Stavanger, leder for Frimodig kirke ung, samt medlem av Kirkerådet.

I tillegg til Egebakken deltar disse i debatten:

Lill Tone Grahl-Jacobsen, førstekandidat for Åpen folkekirke i Tunsberg, samt medlem av Kirkerådet.

Erling Birkedal, førstekandidat for Nominasjonskomiteens liste i Borg. Sitter også i Kirkemøtet.

Geir Lahnstein, førstekandidat for Bønnelista i Oslo.

Uenighet om lister

Et annet tema i debatten er hvorvidt dagens valgordning med lister er en god ordning.

I tillegg blir organiseringen av kirka blir diskutert. Tidligere i august ble det av Kirkemøtet fastslått at det videre arbeidet med kirkelig organisering skal ta utgangspunkt i dagens to arbeidsgiverlinjer.

Mye av debatten handler om hva som skal være tillatt innenfor Den norske kirke.

Skal det være plass til misjonærer og entreprenører? Og hvor stor liturgisk variasjon skal man akseptere?

Lahnstein fra Bønnelista mener man må tenke nytt.

– Man må være åpne for nytenkning, innovasjon og kreativitet. Kirken er en dynamisk organisasjon, sier han.

Se debatten her fra klokken 20.30: