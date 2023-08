Mener norske kirker er for tause i møte med vold mot kristne i Pakistan

– Det har vært snakket lite om Pakistan i enkelte norske menigheter. Jeg har heller ikke opplevd at det har blitt annonsert bønn der jeg har vært, forteller en kristen norsk-pakistaner.

Onsdag i forrige uke brøt det ut voldelige opptøyer mot den kristne minoriteten i byen Faisalabad i Pakistan. Tre kirker og flere bygninger ble brent og vandalisert av en muslimsk mobb på flere hundre mennesker.

Volden tiltok etter at to kristne menn ble anklaget for å rive ut sider av Koranen og skjende den.

Vårt Land har vært i kontakt med en kristen norsk-pakistaner i Norge, som ønsker å være anonym i saken. Dette av hensyn til vedkommendes sikkerhet.

Han sier at han og hele det norsk-pakistanske miljøet ber for Pakistan, og at både kristne og muslimer med pakistansk opprinnelse følger nøye med på det som skjer i hjemlandet.

– Situasjonen er veldig ille. Mennesker har mistet kirkene sine, hjemmene sine og tingene sine og må leve utendørs som følge av opptøyene. Mange er redde for at de kan bli angrepet igjen.

Massiv frykt

Mannen er i kontakt med pastorer i den pakistanske regionen som forteller om massiv frykt for gjentatte angrep.

– Det er klart det er ekstra vanskelig for kristne ledere, de blir på en måte et hovedmål for angrepet.

Mannen, som opprinnelig er fra østlige Pakistan, stiller seg undrende til hvorfor norske menigheter ikke har organisert bønn for pakistanske kristne, og mener både Den norske kirke og frikirker bør sette Pakistan på agendaen:

– Jeg har møtt mange mennesker som står sammen med kristne pakistanere, men har ikke sett noe kollektivt initiativ. Vi håper våre kristne brødre og søstre står sammen med oss.

Flere har pekt på den strenge blasfemilovgivningen i Pakistan som årsak til den seneste utviklingen. Den slår fast at blasfemi kan straffes med døden. Dødsstraff har hittil ikke blitt utført, men beskyldninger om blasfemi kan være nok i seg selv til å skape opptøyer og uro.

Oppfordrer til bønn

Einar Tjelle er internasjonal direktør i Den norske kirke, og skrev onsdag denne uka på kirkens nettsider at de fordømmer volden, og at kristne søstre og brødre i Pakistan trenger trygghet, solidaritet og forbønn.

Han var tidlig i kontakt med partnerkirken Church of Pakistan da opptøyene brøt ut, men vedgår at Den norske kirke kunne ha kommet tidligere på banen og signalisert støtte til utsatte kristne gjennom media. Likevel kan det ta tid, forklarer han:

– Vi jobber sammen med Stefanusalliansen, Kirkens Nødhjelp og flere andre som har god kontakt med det som skjer i Pakistan. Vi trengte litt tid for å få en oversikt.

– Hva tenker du om norske menigheter – bør prestene be for kristne i Pakistan på gudstjenestene?

– Ja, jeg synes det er fint om det kan skje i lokale kirker på søndagens gudstjeneste. Jeg oppfordret også til det konkret i pressemeldingen denne uka.

Har hatt gudstjeneste i ødelagt kirke

Johannes Morken jobber som redaktør i Stefanusalliansen, som har mye kontakt med sin partnerorganisasjon Human Friends Organization. De forteller at det allerede har vært feiret gudstjeneste i flere av de utbrente kirkene.

FRYKT: Johannes Morken i Stefanusalliansen sier at kristne i Pakistan lever i bunnløs frykt etter angrepet i forrige uke. (Stefanusalliansen)

– Mange har mistet hjemmet sitt og bor hos slektninger eller venner. Det viktigste nå er å ta hånd om dem som lever i bunnløs frykt.

Selv om pakistanske myndigheter har vært raske med å fordømme volden, mener Morken at man aldri kan være sikker på om de ansvarlige for volden blir etterforsket og straffeforfulgt:

– Det har vært for mange tilfeller av straffefrihet og mange skuffelser i Pakistan.

– Hva synes du om Den norske kirkes engasjement?

– Jeg synes det er bra de er ute og støtter. Den forrige preses var også på besøk i Pakistan for få år siden for å møte terrorofre. Det er også mange menigheter som støtter oss, men det er ikke alltid man når gjennom. Det er jo mange saker i verden som krever oppmerksomhet, sier han.

---

Angrep mot kristne i Pakistan

Onsdag 16. august angrep en muslimsk mobb et kristent område i byen Faisalabad øst i Pakistan.

Kirker og bygninger ble brent ned som følge av opptøyene, og over 100 mennesker er arrestert.

Provokasjonen oppsto som følge av at kristne i byen ble anklaget for å ha skjendet Koranen ved å, blant annet, rive ut sider fra boka.

---