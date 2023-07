Metodistkirken: Bekrefter at prester kan vie likekjønnede

– Metodistkirken vedtok forslaget fra Utvalg for kirkens framtid ved konsensus, forteller rektor ved Metodistkirkens seminar, Hilde Marie Øgreid Movafagh.

Det innebærer at Årskonferansen bekrefter at det er prester og diakoner med vigselsrett som avgjør hvem de ønsker å vie.

I praksis betyr dette at man kan vie to av samme kjønn.

I forkant av samlingen har Utvalg for kirkas framtid, ledet av tilsynsprest Knut Refsdal, anbefalt at Årskonferansen bekrefter nettopp dette.

Metodistkirken i Norge er medlem av det internasjonale United Methodist Church. Det er først neste år at Generalkonferansen vil bestemme om kirkens lære om ekteskapet skal endres eller ikke.

Oppretter nettverk

Utvalget foreslo også at det opprettes et nettverk for prester, diakoner og menigheter som står for et tradisjonelt syn og tradisjonell praksis i spørsmålet om likekjønnet ekteskap.

Dette er også vedtatt.

– Nettverket kan gi en ramme for samarbeid mellom menigheter som ønsker å forbli i Metodistkirkens tradisjonelle syn, sa Refsdal til Vårt Land tidligere i uka.

Metodistkirkens struktur (United Methodist Church)

Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.

Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.

Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

Lager prosedyre for utmelding

Blant andre forslag fra utvalget var at det lages en prosedyre for utmelding for menigheter som ikke lenger ønsker å være en del av Metodistkirken, og at Hovedstyret utreder hvor veien kan gå videre, dersom det internasjonale United Methodist Church (UMC) ikke åpner opp for likekjønnet vigsel.

Dette forslaget er også vedtatt, med noen endringer.

Metodistkirken i Norge er medlem av UMC. På neste års Generalkonferanse vil det bli klart om UMC støtter at Årskonferanser selv kan avgjøre om de ønsker å vie homofile og lesbiske eller ikke.

– Dersom Generalkonferansen ikke gir mulighet til å gå mot mer inkluderende praksis, men kun opprettholder det tradisjonelle synet, da er ikke vår framtid i UMC, har tilsynsprest Refsdal tidligere sagt til Vårt Land.

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.

Praktiserer barnedåp.

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

