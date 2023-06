Ann-Magrit Austenå blir igjen assisterende kirkeverge i Oslo

– Jeg er veldig glad og motivert for å være tilbake og gleder meg til å bidra til utvikling av kirken i Oslo med alt det positive som har skjedd det siste året, uttaler Austenå i en pressemelding fra Kirkelig fellesråd i Oslo.

Austenå kommer fra stillingen som Fagdirektør i Kirkerådet, med ansvar for organisasjonsutvikling i Den norske kirke.

Hun har tidligere hatt stillingen som assisterende kirkeverge i Oslo, og sa opp stillingen i september 2021. Den gangen sa Austenå at bakgrunnen var at hun opplevde det som et klart signal fra den valgte ledelsen i fellesrådet da hun søkten, men ikke ble innstilt som kandidat til stillingen som kirkeverge i Oslo tidligere samme år. Austenå opplevde prosessen som ugrei.

Oslos kirkeverge Kjetil Haga sier i pressemeldingen mandag at han er glad for å ha ansatt Austenå.

– Hennes kompetanse knyttet til organisasjonsutvikling og endringsledelse vil være et svært viktig bidrag i det videre utviklingsarbeidet i Oslo-kirken.

Austenå har også vært generalsekretær i NOAS, assisterende generalsekretær i Røde Kors og mangeårig leder av Norsk Journalistlag.

Ann-Magrit Austenå tiltrer stillingen i september 2023.

