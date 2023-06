På lørdag gifter Thor Haavik seg: Du er invitert!

– Gratulerer på forskudd. Ser dere fram mot den store dagen?

– Vi gleder oss veldig! Det har nok ikke helt gått opp for meg hvor stort dette er, sier Thor Haavik til Vårt Land.

Søndag gifter «Farmen-presten» seg med kjæresten Julie Teige. Tidligere i februar gjorde de det kjent på Instagram at de var forlovet.

[ Derfor er Thor Haavik den viktigaste influensaren i Kristen-Norge ]

Alle er invitert

Gjennom Vårt Lands familieannonser i papiravisa på torsdag inviterer paret de som vil komme til vielsen. De skriver: «Du er hjertelig velkommen!»

– Alle er altså invitert?

– Ja! Alle er ønsket til å dele stunden med oss i kirken. Vi synes det er en fin måte å samle folk til kirken, og håper det blir Gud til ære og til glede for oss til stede.

130 gjester er ventet til middagen og festen. En stor samling utenom det forventer ikke Haavik til vielsen.

– Har ikke noen forventning om det, men håper alle som har lyst og bor i nærheten tar turen.

FAKSIMILE: I bryllupsannonsen til Thor Haavik inviteres samtlige lesere. Fra Vårt Land 8. juni. (Vårt Land)

Talen i boks

Nå er Thor Haavik nokså klar. Til Vårt Land sier han at det blir en liten sluttspurt for å få plass de siste tingene, før en roligere dag på fredag.

Så gjenstår kun dansegulvet som hinder for Haavik.

– Begge er i boks med talene til hverandre, den var moro å skrive. Så er ikke dansefoten min den beste, så jeg håper vi rekker litt øving før lørdag.

[ Min tro-intervju med Thor Haavik: Realitypresten ]

Litt ærefrykt og stor glede

Videre ser han fram mot livet som mann og kone.

– Jeg er sikker på at jeg er veldig heldig, og trygg på at vi kommer til å få mange gode dager sammen og samtidig en del utfordringer gjennom livet. Jeg kjenner på stor glede og litt ærefrykt over de store løftene.

– Du har tidligere sagt at ekteskap ikke bare er lett, hvordan ser du på det nå?

– Jeg går inn i det med denne tanken: Når vi har valgt hverandre med ekteskapet, så er det å stå sammen i gode og onde dager kanskje det mest meningsfulle vi kan gjøre og samtidig sannsynligvis vår største og vanskeligste utfordring i livet.