Farmen-presten fridde og fikk ja

TV2 omtaler en video som Thor Haavik har lagt ut på Instagram. Den viser at han får ja fra kjæresten Julie Teige til Ellie Goulding-låten «Still Falling For You». Dette skjedde 2. januar, ifølge TV 2.

– Året kunne ikke startet på en bedre måte, sier Haavik i videoklippet.

SAMMEN PÅ FJELLTUR: Thor Haavik ble kjæreste med Julie under en fjelltur i 2021. (Privat/skjermdump fra Instagram)

Spleiset av kollega

Han har tidligere fortalt at paret ble sammen på en fjelltur i 2021. Kjæresteforholdet ble kjent senere samme år. Ifølge Haavik møttes de to til en middag etter at en kollega flere ganger hadde sagt at han måtte møte Teige.

Vårt Lands lesere kåret i 2021 Haavik til Kristen-Norges viktigste influenser.

Han fikk 36 prosent av stemmene, og vant i konkurranse med blant andre Lisa Børud, Sunniva Gylver og Trygve Skaug.

Ble Farmen-presten

Haavik ble norgeskjent da han deltok i programmet Farmen på TV2 høsten 2020. Han er prest i Den norske kirke, i Salhus menighet i Bergen.

Da han ble intervjuet i Vårt Lands serie Min tro, sa Haavik at hans favoritthistorie i Bibelen er det som berettes om røveren på korset.

Haavik legger ut videoer på sin YouTube-kanal Livsgnisten.

Foran Farmen-innspillingen var Haavik nervøs for hvordan han som var prest ville bli mottatt av de andre deltakerne. Allerede i første episode ble en av deltakerne som var skeptisk til å bo med en prest, rørt til tårer da Thor ba velsignelsesbønn for ham på sengekanten. Bønn- og andaktsstunder ble en naturlig del av rytmen på gården. Haavik ble også kjent som en historieforteller.

– Jeg har stor tro på fortellinger. Hvis man hører en historie mange nok ganger, tror jeg man formes og får et ønske om å handle ut fra idealene i den. Man kan ofte bli et resultat av historiene man hører, sa Haavik da han ble intervjuet om sin tro.

