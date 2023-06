Barneskoler i USA forbyr Bibelen

Forbudet kom etter at en forelder klaget inn Bibelen for å ha usømmelige scener. Det meldte BBC i går.

Lokalavisa Salt Lake Tribune skriver at klagen vektlegger at Bibelen inneholder temaer som «incest, onani og barnedrap». Forelderen mener at boka ikke har noen verdi for mindreårige, «fordi den er pornografisk».

Grunnen til at forbudet gikk gjennom, er at delstaten i fjor vedtok en lov som forbyr bøker som er «pornografiske og usømmelige» i offentlige skoler. Skoledistriktet det gjelder er uenig i at Bibelen er pornografisk, men enig i at den er usømmelig på grunn av vulgært og voldelig innhold.

Skoledistriktet har allerede fjernet de sju-åtte Biblene de hadde liggende, ifølge avisa. Bibelen var derimot ikke en del av pensum på skolene det gjaldt.

De fleste bøkene som er blitt forbudt i Utah-skolene så langt handler om seksuell orientering og identitet. Også stater som Florida og Texas har lignende lovverk.

Forbudsvedtaket er anket, ifølge BBC.

«Kulturkrig»

Til NRK sier USA-kjenner og Civita-rådgiver Eirik Løkke at denne typen lovverk og vedtak er en del av USAs kulturkrig. Selv kaller han det spinnvilt og en autoritær reaksjon på woke- og kanselleringskulturen som deler av venstresiden agiterer for.

– Debatten om «bokforbud» og hvilke bøker som skal være tilgjengelige for barn har eksistert lenge i USA. Men den har eskalert de siste årene, og domineres nå av konservative, sier Løkke.