Klokka 18 tirsdag kveld presenteres bispekandidatene i Sør-Hålogaland bispedømme under et arrangement i Bodø domkirke.

Arrangementet vil ifølge Den norske kirke blant annet inneholde et dybdeintervju med hver av de seks kandidatene.

8. mai presenterte Sør-Hålogaland bispedømmeråd sin liste over nominerte. I etterkant ble det også igangsatt en grasrotaksjon for å etternominere teologiprofessor Hallgeir Elstad.

I forrige uke ble det klart at kampanjen hadde lyktes med å få tak i de hundre underskriftene valgreglementet krever for en etternominasjon. Elstad er derfor nå på lista over offisielle kandidater.

De seks bispekandidatene er:

• Tom Sverre Bredal-Tomren, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, 56 år

• Hallgeir Elstad, professor ved Universitetet i Oslo, 58 år

• Olav Rune Ertzeid, prost i Nord-Helgeland, 63 år

• Kristine Sandmæl, prost i Lofoten, 53 år

• Anne Bergljot Skoglund, stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme, 60 år

• Svein Valle, domprost i Bodø, 56 år

---

Bispevalget i Sør-Hålogaland

I februar annonserte Ann-Helen Fjeldstad Jusnes at hun går av som biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, etter flere måneders kreftsykdom. I den første, helt åpne nominasjonsrunden ble det foreslått 85 kandidater til embetet.

Disse forslagene ble siden behandla av Sør-Hålogaland bispedømmeråd, som 4. mai offentliggjorde sin liste over nominerte kandidater.

På lista over bispedømmerådets nominerte sto Tom Sverre Bredal-Tomren, Olav Rune Ertzeid, Kristine Sandmæl, Anne Bergljot Skoglund og Svein Valle.

Ifølge reglementet for tilsetting av biskoper kan lista suppleres dersom et kandidatur får støtte av minst 100 stemmeberettigete, fra minst tre prostier. Da fristen for å etternominere kandidater gikk ut 25. mai ble det klart at Hallgeir Elstad hadde fått den nødvendige oppslutningen.

Neste skritt er en rådgivende avstemning mellom de nominerte kandidatene, hvor fristen for å avgi stemme er satt til 17. august.

Bispemøtet vil deretter også levere sin innstilling, før den endelige avgjørelsen fattes av Kirkemøtet 21.–22. september.

---