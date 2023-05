En kampanje for å etternominere Hallgeir Elstad som bispekandidat i Sør-Hålogaland bispedømme er på trappene, tre uker etter at bispedømmerådet presenterte sin liste over nominerte.

Bak den gryende kampanjen står blant annet sokneprest i Bø og Malnes menighet Gjøa Kristine Aanderaa, som også er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Teologene i bispedømmet. Søndag opprettet hun et arrangement på Facebook hvor hun ber om støtte til forslaget om å etternominere Elstad.

– Vi er flere som står bak dette, rett og slett fordi vi ble forundra av at han ikke sto på lista til bispedømmerådet i utgangspunktet. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor han ikke ble nominert, sier Aanderaa.

Ville vært historisk

Kirkerådets regler for tilsetting av biskoper slår fast at kandidater kan legges til lista over nominerte dersom 100 stemmeberettigede støtter kandidaturet. Aanderaa forteller at initiativet i løpet av kort tid har samla 60 underskrifter.

Initiativtakerne har imidlertid dårlig tid, da fristen for å innhente underskrifter går ut klokka 15 torsdag 25. mai.

På spørsmål om hvilke kvaliteter hun tror Elstad kan bidra med, svarer Aanderaa at det er flere forhold som gjør professoren til en unik kandidat:

– For det første er han jo fra Vestvågøy og snakker nord-norsk. Det ville vært første gang bispedømmet fikk en biskop med lokal tilknytning – alle tidligere biskoper har kommet sørfra.

– Unik profil

Videre trekker Aanderaa fram Elstads teologiske kompetanse, og at han i sitt akademiske arbeid har hatt særlig fokus på nyere norsk kirkehistorie.

– Det er særlig aktuelt med tanke på situasjonen kirka står i nå, sier hun, med referanse til prosessen rundt ny kirkelig organisering.

Aanderaa forteller også at Elstad gjennom sin karriere har vært opptatt av å utøve presteyrket, og at han har arbeidet mye som menighetsprest ved siden av sitt akademiske arbeid.

– Jeg mener også at han har gode tanker for både bispedømmet og kirka som helhet. Det har nok de andre kandidatene også, men jeg tror han har en unik profil i det at han har så tung faglig kompetanse, samtidig som han har vært aktiv i kirka på mange plan.

Har dårlig tid

Med knappe tre døgn igjen før fristen går ut, forteller Aanderaa at hun og hennes meningsfeller jobber hardt med å informere de stemmeberettigete om forslaget.

– Dere har jo ganske dårlig tid nå, kommer dere til å klare å samla nok støtte?

– Det er jo det vi håper på. Men det har vært vanskelig å nå ut med informasjon, særlig til menighetsrådsmedlemmene. Vi har nok også vært litt uheldig med helligdagene i forrige uke, hvor mange har vært i feriemodus og vanskelig å få tak i.

Artikkelen oppdateres. Vårt Land har vært i kontakt med Elstad, som foreløpig ikke har hatt anledning til å kommentere initiativet.

---

Bispevalget i Sør-Hålogaland

I februar annonserte Ann-Helen Fjeldstad Jusnes at hun går av som biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, etter flere måneders kreftsykdom.

I den første, helt åpne nominasjonsrunden ble det foreslått 85 kandidater til embetet.

Disse forslagene ble siden behandla av Sør-Hålogaland bispedømmeråd, som 4. mai offentliggjorde sin liste over nominerte kandidater.

På lista over bispedømmerådets nominerte sto Tom Sverre Bredal-Tomren, Olav Rune Ertzeid, Kristine Sandmæl, Anne Bergljot Skoglund og Svein Valle.

Ifølge reglementet for tilsetting av biskoper kan lista suppleres dersom et kandidatur får støtte av minst 100 stemmeberettigete, fra minst tre prostier.

Som stemmeberettigete regnes i dette tilfellet faste medlemmer av bispedømmets 83 menighetsråd, 101 prester, øvrige vigslede ansatte (diakoner, kantorer og kateketer), samt 98 andre stemmeberettigede fra resten av landet (som i denne sammenheng regnes som ett prosti).

Fristen for å etternominere kandidater går ut 25. mai, klokka 15.

Etter dette vil det avholdes en rådgivende avstemning mellom de nominerte kandidatene, hvor fristen for å avgi stemme er satt til 17. august.

Bispemøtet vil deretter også levere sin innstilling, før den endelige avgjørelsen fattes av Kirkemøtet 21.–22. september.

---