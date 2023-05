Dette mener bispekandidatene er de viktigste utfordringene for kirken framover

Fem kandidater er nominert til å bli ny biskop etter Ann-Helen Fjeldstad Jusnes i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Vårt Land har blant annet spurt dem om hvorfor de vil bli biskop, samt bedt dem peke på utfordringer i Den norske kirke framover.

Tom Sverre Bredal-Tomren

Bredal-Tomren er i dag førsteamanuensis ved VID vitenskapelig høgskole. Han har også en bistilling som prostiprest i Bergensdalen i Bjørgvin bispedømme.

– Gratulerer med bispenominasjonen!

– Jo, takk for det. Det var en hyggelig overraskelse da jeg fikk den telefonen tidligere i dag, sier Bredal-Tomren.

– Hva gjør deg egnet som biskop i Sør-Hålogaland?

– Jeg har variert erfaring fra kirke og samfunnsliv. I tillegg har jeg en teologisk toppkompetanse som jeg også tror vil kunne styrke kirkens toppledelse, sier han.

Bredal-Tomren har blant annet en doktorgrad og har forsket på hvordan bispemøtets uttalelser virker kommunikativt. I flere år har han også markert seg som en miljøengasjert prest.

– Jeg vil antakeligvis bli den grønneste biskopen som Den norske kirke har hatt så langt, sier han.

– Hva tenker du er de viktigste utfordringene i Den norske kirke framover?

– Utfordringene står i kø. Vi lever i en tid med krig, klimaendringer og mange sosiale endringer. Kirken er også i endring. Å gå fra en selvforståelse hvor vi er statskirke til å bli en fri, raus og levende folkekirke, det er en stor prosess. En del av utfordringen er å finne ut hvordan vi skal samvirke bedre mellom ulike nivå i kirken.

Dersom Bredal-Tomren blir biskop vil han blant annet ta tak i konfirmant-tallene som har gått noe ned i bispedømmet.

– Kirken har fått en bred kontaktflate og betyr mye inn i folks liv i Sør-Hålogaland. Vi må likevel jobbe aktivt for at folk vil fortsette å høre til i kirken, at de fortsatt finner det viktig å døpe barna sine, og at de døpte blir konfirmert.

NOMINERT: – Jeg vil antakeligvis bli den grønneste biskopen som Den norske kirke har hatt så langt, sier Tom Sverre Bredal-Tomren. (Den norske kirke)





Svein Valle

Valle er i dag domprost i Bodø domprosti i Sør-Hålogaland bispedømme.

– Gratulerer med nominasjonen. Hvordan synes du det er?

– Jeg har jo sagt ja til dette, så det er jo veldig morsomt. Strålende!

BISPEKANDIDAT: – Det viktigste er ikke hvilket preg jeg som person setter, men at jeg kan bidra til at både frivillige og ansatte drar i samme retning og sammen, sier Svein Valle, domprost i Bodø domprosti. (Sør-Hålogaland bispedømme)

Valle forteller at muligheten til å være med å forme Den norske kirke framover ligger bak ønsket om å bli ny biskop.

– Og gjøre så godt jeg kan for at folk skal oppleve at kirka er et sted for fellesskap, der de kan bidra og få lov til å ta ut sitt eget potensial. Kirka er jo til enhver tid de menneskene som identifiserer seg med den. Det er det spennende å få lov til å ta del i.

Han trekker fram både erfaringen som domprost og som studentprest som nyttige å ha med seg inn i stillingen som biskop.

– Å være studentprest over mange år har lært meg å lytte, noe jeg tror er viktig å gjøre. Hvilke forventninger folk har til kirka si, både de som føler seg innenfor og utenfor.

– Hvilket preg tenker du at du vil sette på Sør-Hålogaland bispedømme dersom du blir biskop?

– Det viktigste er ikke hvilket preg jeg som person setter, men at jeg kan bidra til at både frivillige og ansatte drar i samme retning og sammen. Å få lede det ser jeg som et privilegium, sier Valle.

– Hva er de viktigste utfordringene i Den norske kirke fremover?

– Det er viktig at vi tar på alvor de tallene som peker feil vei. Det er absolutt en utfordring for kirka. Om vi fortsatt skal kalle oss en folkekirke, krever det at vi har mange medlemmer, sier Valle, og legger til:

– Og Sør-Hålogaland er jo folkekirka framfor noen. Det blir viktig å befeste den stillinga framover. Vi har et kirkelig oppdrag og samfunnsoppdrag. Begge deler skal vi sørge for at vi lykkes med.

Kristine Sandmæl

Sandmæl er i dag prost i Lofoten i Sør-Hålogaland bispedømme. Det er ikke første gang hun er blitt nominert som biskop i Sør-Hålogaland. Det skjedde også i 2015. Siden har hun vært nominert i både Nidaros bispedømme og i Borg – og nå altså Sør-Hålogaland igjen.

– Du må begynne å bli ganske lei av at vi ringer deg om bispenominasjoner? Uansett, gratulerer også denne gang!

– Jo, takk. Det er bare hyggelig.

NOMINERT IGJEN: I fjor ble Kristine Sandmæl gjenvalgt til leder for Mellomkirkelig råd i Den norske kirke. Nå er hun nominert til å bli biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. (Erlend Berge)

– Hvorfor ønsker du å bli biskop i Sør-Hålogaland?

– Det er det bispedømmet jeg har jobbet i hele mitt yrkesliv som prest og prost. Dermed har det blitt mitt hjem. Det er her jeg har bodd lengst. Det er spennende å bli spurt. Jeg tror også jeg kan gjøre en god jobb.

I tillegg ble hun i fjor gjenvalgt til leder for Mellomkirkelig råd i Den norske kirke.

– Det er jo en topplederstilling i kirka. Med den har jeg en kompetanse i å lede andre ledere. Det vil jeg si er den mest relevante erfaringen min.

– Hvilket preg tenker du at du vil sette på Sør-Hålogaland bispedømme dersom du blir biskop?

– Jeg vil prøve å lytte til de jeg skal være biskop for. Jeg er veldig glad i folkekirka i alt sitt vesen. Jeg vil være en typisk folkekirke-biskop. Jeg kjenner og setter pris på folkekirkekulturen og føler nærhet til de trosbeskjedne og er glad for at dåpen er inngangsporten til kirkas fellesskap, ikke hva du presterer.

– Hva er de viktigste utfordringene for Den norske kirke framover?

– Kirka må finne sin plass i det livssynsåpne samfunnet. Den må ikke gi slipp på egenarten sin, samtidig må den finne sin rolle og sin profil i et annerledes samfunn enn vi har hatt tidligere. Det er en positiv utfordring.

Den norske kirke er for tiden også i en prosess med omorganisering.

– Det blir spennende å kanskje få være med å forme den nye bisperollen. Det kan jeg glede meg til å være med på.

Olav Rune Ertzeid

Ertzeid er i dag prost i Nord-Helgeland i Sør-Hålogaland bispedømme.

– Hvorfor ønsker du å bli biskop i Sør-Hålogaland?

– Fordi jeg kjenner Sør-Hålogland bispedømme veldig godt etter å ha jobbet her i 31 år. Jeg kjenner historien, kulturen og de utviklingsmulighetene som er der. Jeg tror også jeg er rimelig kreativ i å kunne tenke nytt, selv om jeg har blitt litt gammel. I tillegg kan jeg være med å gi bispedømmet en stemme i det offentlige ordskiftet.

KAN BLI BISKOP: – Jeg kjenner historien, kulturen og de utviklingsmulighetene som er der, sier Olav Rune Ertzeid om hvorfor han kan være aktuell som biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. (Joakim S. Enger)

– Hvilke utviklingsmuligheter du ser du for Sør-Hålogland?

– Det handler blant annet om å se ressurser sammen. Å være kreativ og nyskapende i måten vi bruker presteressursene på. Vi må ha et sterkt fokus på barn og ungdom og tenke rekruttering av frivillige i kirken og til stillinger i kirken. Vi trenger å fremstå som relevante for folk i vår tid. Jeg tror at jeg kan bidra med det.

– Hva er de viktigste utfordringene for Den norske kirke framover?

– Det er rekruttering og synliggjøring. Vi må være til stede med vårt budskap som er vesentlig i store deler av det offentlige ordskiftet: Etikk, håp og nåde.

Anne Bergljot Skoglund

Skoglund er i dag stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme og daglig leder for Nord-Norges Diakonistiftelse.

– Hva synes du om å være nominert som bispekandidat?

– Jeg opplever det som en tillitserklæring og en ære. Det er jo mange kandidater som er spurt og prøvd ut, så å få være en av de fem er en ære.

MULIG BISKOP: Anne Bergljot Skoglund er stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme. Det har gitt henne relevant erfaring for mulig bispejobb i Sør-Hålogaland, mener hun. – Jeg har god kunnskap og innsikt i det arbeidet som kirka og biskopen vår gjør i Nord-Hålogaland bispedømme. (Sør-Hålogaland bispedømme)

– Hvorfor ønsker du å bli biskop?

– Når jeg blir pekt på av andre, så er det jo noe jeg må vurdere. Så både som kvinne og prest fra denne landsdelen er viktig å tre fram når man blir utfordret.

Skoglund har innehatt ulike prestestillinger i Nord-Norge og Finnmark i mange år. Hun bor i Alta og har studert nordsamisk.

– Jeg har det nordsamiske med meg. Det er jo en kvalifikasjon som gjelder like mye i Nord- som i Sør-Hålogland. Så jeg er godt skodd for å kunne fylle rollen som biskop her. Også har jeg god kunnskap og innsikt i det arbeidet som kirka og biskopen vår gjør i Nord-Hålogaland bispedømme, sier hun, og viser til nåværende stilling som stiftsdirektør i bispedømmet.

– Hvilket preg tenker du at du vil sette på Sør-Hålogaland bispedømme dersom du blir biskop?

– Det er litt tidlig å kunne si. Jeg kjenner ikke Sør-Hålogaland som mitt eget bispedømme. Men at jeg er fra landsdelen og har med meg det flerkulturelle er viktig. Jeg er også opptatt av dialog. Og det å se kolleger og menigheten som er kirka vår her nord, det er kjempeviktig.





25. mai er fristen for eventuell supplerende nominasjon. Presentasjonen av kandidatene blir 30. mai i Bodø domkirke. Hvem som blir ny bisko+p

---

Bispenominasjon i Den norske kirke

Alle kan foreslå kandidater til ny biskop.

Bispedømmerådet nominerer fem kandidater.

Kirkerådet gir en frist for å stille supplerende kandidater til bispedømmerådets nominasjon.

De nominerte kandidatene presenteres.

Alle stemmeberettigede avgir stemme.

De tre kandidatene med flest stemmer offentliggjøres.

Biskoper og bispedømmeråd uttaler seg.

Kirkerådet tilsetter ny biskop.

---