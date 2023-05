Q42 endrer navn

Kongressenteret Q42 i Kristiansand endrer navn, melder Fædrelandsvennen.

Det nye navnet skal ifølge avisa offentliggjøres førstkommende fredag.

– Det er naturlig at det byttes navn når nye eiere har tatt over, sier salgssjef Tor Marius Markussen ved Kristiansand kongressenter.

Langvarige problemer

Vårt Land har tidligere skrevet om kongressenteret, som ble bygget og drifta av Filadelfia Kristiansand i 2016, med en prislapp på 600 millioner kroner.

Drifta har sida starten gått med betydelig underskudd. I januar ble det kjent at bygget er solgt til Madhuset AS.

I ettertid har flere kreditorer sendt inn krav på konkursboet. Vårt Land skrev i april at konkursboet etter driftsselskapet Kristiansand Kongressenter har mottatt krav for 15,4 millioner kroner fra seks kreditorer.

Samtidig ble det kjent de siste transaksjonene med morselskapet Filadelfia Kristiansand AS skal undersøkes. Bostyrer har nemlig gjort det klart at de vil se nærmere på transaksjonene som er gjort før konkursen, og vurdere om noen av disse kan være omstøtelige slik at det kommer verdier tilbake i boet.

---

Q42

Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS og Kristiansand Kongressenter AS. Kongressenteret har drevet utleie av lokalene i bygget Q42.

I 2016 ble bygget Q42 fullført til en kostnad på 600 millioner kroner. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.

Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden begynnelsen.

---