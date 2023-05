Kjendispastor åpner opp etter Hillsong-exiten

Nylig ble det kjent at Lentz hadde fått jobb som strategiutvikler i den amerikanske megakirken Transformation Church i Tulsa, Oklahoma. Men i et innlegg på sin egen Instagram-konto understreker Lentz at han verken forkynner eller fører tilsyn med mennesker i menigheten.

«Selv om jeg går i en fantastisk kirke som elsker og støtter oss, er jeg ikke lenger i tjeneste. Min rolle er å bidra til å gi perspektiv og innsikt der jeg kan,» fortsetter han.

Han skriver at hans eneste prioritet de siste tre årene har vært å «kjempe for min kone og barna mine.» Han skriver også at det han gikk gjennom førte ham til noen «mørke steder.»

Ny Hillsong-dokumentar

Innlegget kommer i kjølvannet av en to-minutters reklame for dokumentarserien The Secrets of Hillsong som nylig ble sendt på den amerikanske tv-kanalen FX. Dokumentaren har premiere på samme kanal 19. mai i år. Der vil Lentz gi sitt første offentlige intervju etter at han ble sparket i november 2020.

Lentz var lenge en av Hillsongs største pastorprofiler. Sammen med Hillsong-grunnlegger Joel Houston etablerte han Hillsong New York i 2010. Lentz er kjent for å blant annet ha døpt popstjernen Justin Bieber.

Flere sexskandaler og anklager om overgrep, førte imidlertid til at han mistet jobben høsten 2020.

Han innrømmet å ha vært utro mot kona. Han har også blitt anklaget for overgrep av tidligere medpastorer. I tillegg ble det i 2022 lekket fra en uavhengig gransking av kulturen i Hillsong NYC.

Rapporten tegnet et bildet av en kirkeledelse som tok i bruk manipulasjon, krenkelser, seksuelle overtramp og hemmelighold. Den forteller også at flere tidligere ansatte og frivillige opplever at de har pådratt seg mentale lidelser som følge av sine engasjement i menigheten.

Den juridiske talspersonen for Lentz og kona har sagt at deler av innholdet i den lekkede rapporten er usann.

Jeg er ikke den første i denne situasjonen og jeg blir ikke den siste, men jeg kan love at jeg vil være han fyren som står med åpne armer for alle som opplever avhengighet og destruktivitet — Carl Lentz, tidligere pastor i Hillsong New York

«Jeg blir ikke den siste»

I innlegget skriver Lenz at hensikten med den nye dokumentaren ikke er å fordele skyld eller å renvaske seg, men å synliggjøre egne feilgrep og det som skjedde.

«Jeg er ikke den første i denne situasjonen og jeg blir ikke den siste, men jeg kan love at jeg vil være han fyren som står med åpne armer for alle som opplever avhengighet og destruktivitet,» skriver han.