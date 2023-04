Kontroversiell Hillsong-pastor med ny menighetsjobb etter sexskandale

Den profilerte Hillsong-pastoren mistet jobben i Hillsong New York i 2021. To år senere er han nå tilbake i ny menighetsjobb. Det skriver det amerikanske nyhetsbyrået Religion News Service.

Lentz skal jobbe som strategiutvikler i megakirken Transformation Church i Tulsa, Oklahoma.

Virale prekener

– Vi ønsker Carl Lentz velkommen til Transformation Church, hvor han skal hjelpe oss med strategi mens vi fortsetter vår enorme visjon, skriver Tammy McQuarters, en av pastorene i menigheten, til RNS.

Transformation Church er ledet av pastoren Michael Todd. Han har 2,1 millioner følgere på Instagram og 1,9 milioner abonnenter på YouTube.

Kirken hans samler omtrent 5.000 mennesker fysisk til gudstjeneste og rundt 20.000 til digitale gudstjenester, ifølge Todds egen nettside,

MEGAKIRKE: Mike Todd er pastor Transformation Church i Oklahoma. Kirken samler 5000 ukentlig, og videogudstjenestene fra kirken når ut til 20 000 seere. (Skjermdump / Transformation Church)

Utroskap og overgrepanklager

Carl Lentz var lenge en av Hillsongs største pastorprofiler. Sammen med Hillsong-grunnlegger Joel Houston etablerte han Hillsong New York i 2010. Lentz er kjent for å blant å ha døpt popstjernen Justin Bieber.

Flere sexskandaler og anklager om overgrep, førte imidlertid til at han mistet jobben høsten 2020.

Selv innrømmer han å ha vært utro mot kona. Han har også blitt anklaget for overgrep av tidligere medpastorer. I tillegg ble det i 2022 lekket fra en uavhengig gransking av kulturen i Hillsong NYC. Rapporten tegnet et bildet av en kirkeledelse som tok i bruk manipulasjon, krenkelser, seksuelle overtramp og hemmelighold. Den forteller også at flere tidligere ansatte og frivillige opplever at de har pådratt seg mentale lidelser som følge av sine engasjement i menigheten.

Den juridisk talsperson for Lentz og kona sa på den annen side at deler av den lekkede rapporten var usant.

Vi har tro på Carl, hans ekteskap, hans ferdigheter og hans gjenopprettelse — Tammy McQuarters, pastor i Transformation Church

Hillsong

Kirke som ble startet i 1983 av Bobbie og Brian Houston i Sydney, Australia.

Er en pinsekarismatisk kirke med et moderne uttrykk, som retter seg spesielt mot unge.

Særlig kjent for produksjon av lovsangsmusikk gjennom gruppene Hillsong Worship, Hillsong United og Hillsong Young & Free.

2. juni 2022 vedtok generalforsamlingen i Hillsong Norway å trekke seg ut av Hillsong-nettverket. De norske kirkene som tilhørte nettverket endret navn til Puls.

Kona som viktig støttespiller

Det at Lentz nå er tilbake i menighetsarbeid, skaper blandede reaksjoner.

– Det som skjer her er at en person som aldri burde hatt lederansvar i en menighet, nå får en lederposisjon i en menigheten nok en gang. Noe fælt kommer til å skje igjen, sier den populære Youtuberen Brylan Riggs.

Andre mener at det er formildende at kona Laura Lentz har valgt å bli værende med ham. I fjor høst la hun ut et innlegg på sosiale medier der hun fortalte at hun ikke ville gå fra mannen.