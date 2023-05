Kirkerådet skal behandle varsel om lekket brev

Tidligere i år valgte sokneprest Benjamin Anda å varsle Kirkerådet om et brev på avveie. Brevet var fra Møre-biskop Ingeborg Midttømme til Anda, og ble lekket til NRK.

Prest og tillitsvalgt Anders Barstad innrømmet å stå bak lekkasjen.

Avdelingsdirektør i Kirkerådet, Jan Rune Fagermoen, bekrefter nå at de har varselet til behandling. Det skriver Dagen.

– Når han har sagt selv at han har varslet, så kan jeg bekrefte at vi har mottatt et slikt varsel, sier Fagermoen til avisen.

Han antyder at Anda kan få en tilbakemelding på varselet i uke 21.

– Ikke riktig

Anda har vært omtalt i media for sin prinsipielle motstand mot kvinnelige prester. Høsten 2020 slo bispemøtet fast at man ikke kan motsette seg samarbeid med kvinnelige prester.

Ifølge NRK gikk det frem av brevet at Anda hadde bedt Møre bispedømme om det biskop Midttømme forsto som en sluttpakke eller økonomisk kompensasjon fra Den norske kirke.

Til Vårt Land har Anda uttalt at det ikke er riktig at han har bedt om økonomisk sluttpakke.

– Dette har media tolket ut fra et lekket brev omhandlende personopplysninger som ikke hører hjemme i det offentlige, skrev han i en e-post til Vårt Land i mars.