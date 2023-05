Dette kan bli ny biskop etter Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

I februar annonserte Ann-Helen Fjeldstad Jusnes at hun går av som biskop i Sør-Hålogaland etter flere måneders kreftsykdom.

Siden da har prosessen med å finne hennes arvtaker blitt igangsatt. I mars fikk bispedømmerådet inn 85 forslag til aktuelle bispekandidater. På listen var det flere kjente navn fra Kirke-Norge.

Nå har bispedømmerådet nominert fem av dem. Hvem som tar over som biskop i Sør-Hålogaland bestemmes av kirkerådet i slutten av september

Nominerte

Dette er de nominerte bispekandidatene:

Tom Sverre Bredal-Tomren

Olav Rune Ertzeid

Kristine Sandmæl

Anne Bergljot Skoglund

Svein Valle

– Alle disse kandidatene vil kunne bli gode biskoper i Sør-Hålogaland bispedømme og vil på hver sin måte kunne videreføre bispedømmes visjon «Folkekirka i Sør-Hålogaland - Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet», sier bispedømmerådsleder Hanne Jakobsen i en pressemelding fra Sør-Hålogaland bispedømme mandag ettermiddag.

25. mai er fristen for eventuell supplerende nominasjon. Presentasjonen av kandidatene blir 30. mai i Bodø domkirke.

Bispenominasjon i Den norske kirke

Alle kan foreslå kandidater til ny biskop.

Bispedømmerådet nominerer fem kandidater.

Kirkerådet gir en frist for å stille supplerende kandidater til bispedømmerådets nominasjon.

De nominerte kandidatene presenteres.

Alle stemmeberettigede avgir stemme.

De tre kandidatene med flest stemmer offentliggjøres.

Biskoper og bispedømmeråd uttaler seg.

Kirkerådet tilsetter ny biskop.

GÅR AV: – Jeg slutter nå fordi kreftsykdommen har tatt fra meg såpass mye krefter og energi at det ikke lenger er mulig for meg å ha rollen som biskop, sa Ann-Helen Fjeldstad Jusnes til Vårt Land i februar. (Morten Marius Larsen)

Åpen om sykdommen

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes gir seg som biskop 1. august og går av med alderspensjon.

Jusnes blir 67 år i sommer. I Den norske kirke må biskoper pensjonere seg senest ved fylte 70 år.

Jusnes har tidligere uttalt til Vårt Land at hun kjenner på både vemod og lettelse over at hun nå skal gå av som biskop.

– Jeg går av med vanlig alderspensjon, og det er jeg veldig glad for, sa hun til avisen i februar.

Biskopen la ikke skjul på at det er kreftsykdommen og behandlingsløpet som har fremskyndet avgjørelsen om å avslutte tjenesten.

I 2022 ble biskopen sykemeldt på grunn av kreft. Hun har hele tiden vært åpen om sykdommen, og fortalte om sydomsforløpet i et intervju med Vårt Land høsten 2022. Den gang fortalte hun at hun ønsket å komme tilbake som biskop i 2023.

– Jeg slutter nå fordi kreftsykdommen har tatt fra meg såpass mye krefter og energi at det ikke lenger er mulig for meg å ha rollen som biskop, sa Jusnes.

