Lørdag ble Charles III kronet til konge i Storbritannia. I sosiale medier reagerte flere på NRK sin dekning av kroningsgudstjenesten i Westminster Abbey.

En av dem var Merete Thomassen, som er førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo. I et intervju med Vårt Land retter hun kritikk mot statskanalen for at de ikke hentet inn en fagekspert på teologi og liturgikk til å kommentere kroningen.

Professor ved samme fakultet, Aud V. Tønnessen, har en annen opplevelse av kanalens dekning av seremonien.

Mener kommentator virket forberedt

Tønnessen fulgte kroningsgudstjenesten på den britiske kanalen BBC, men hørte gjennom NRKs sending senere på dagen.

– Jeg ble gjennomgående positivt overrasket og synes kommentatoren var sober i sin presentasjon, sier hun.

Hun mener NRKs kommentator lyktes i å la liturgien og det som skjedde tre frem, uten å kommentere for mye.

– Han virket forberedt og hadde satt seg inn i det som skulle skje, og så brukte han sine ord for å forklare noe av dette. Jeg synes faktisk ikke dette var så dårlig, og hadde en ganske fin opplevelse.

Hun har likevel forståelse for dem som kritiserer NRK for ikke å hente inn fagkompetanse.

– Jeg er ikke uenig i at NRK godt kan hente inn en ekspert. Når de ikke gjorde det under gudstjenesten, så burde de gjort det da de etterpå snakket med ulike personer om hva som egentlig skjedde i seremonien. Slik det ble nå, var det ganske uinteressant.

Tønnessen viser til samtalen NRKs programledere hadde med ulike fagpersoner i etterkant av kroningsgudstjenesten.

– Tapet har allerede skjedd

Også Eivor Oftestad, kirkehistoriker og professor ved Høgskolen i Innlandet, er grunnleggende enig i kritikken mot NRK, men vil ikke rette den mot kommentatoren.

– Jeg synes faktisk at kommentatoren viste forsøk på å formidle noe av de kristne ritualene, og det var et velvillig forsøk. Kritikken må gå til NRK som ikke henter inn eksperter.

PRØVDE: Eivor Oftestad mener kommentatoren gjorde et velvillig forsøk på å formidle noe om de kristne ritualene. (Joakim S. Enger/Joakim S. Enger)

Samtidig lar hun seg ikke irritere over kanalens dekning av gårsdagens begivenhet. Hun mener NRKs valg viser hvor sekulært samfunnet er, og sier hun dermed blir mer overbærende med kommentatorens forsøk.

Merete Thomassen sa i et intervju med Vårt Land at NRKs valg bidrar til å fremmedgjøre tro i samfunnet.

Oftestad ser noe annerledes på dette.

– Kristendommen er allerede fremmedgjort i samfunnet. Forståelsen av Bibelen som den store koden til vår kultur, og det som har formet litteraturen og historien, den er borte. Det kulturelle tapet har allerede skjedd.

– Vi kan ikke sitte og irritere oss over at kristendommen blir fremmedgjort. Den er allerede fremmedgjort, vi vet jo at det er slik. Hvor lenge skal vi klage over det?

NRK svarer

Liturgikk-ekspert Merete Thomassen mener kanalen ikke tar religion på alvor, og at de svikter sitt oppdrag som allmennkringkaster når de ikke bidrar til kunnskap og innsikt på religions- og trosfeltet i dekningen av kroningsgudstjenesten.

NRKs Direkte-redaktør, Kathrine Hammerstad, mener kanalen har jobbet godt frem mot sendingen, og at de hadde god bredde i dekningen, hvor det religiøse perspektivet også var inkludert.

– Vi bestrider på det sterkeste at vi ikke tar religion på alvor. Det gjør vi absolutt, sier redaktøren.

– Vi er ikke enig i at vi svikter vårt oppdrag. Men det er naturlig at det er stort engasjement rundt en så stor og viktig historisk begivenhet som dette.

Vårt Land skrev først at Aud V. Tønnessen er dekan ved Det teologisk fakultet (TF). Det stemmer ikke. Hun er tidligere dekan, og nå professor ved samme fakultet. Dekan ved TF er Anders Runesson.

