Reagerer på dekningen av kroningen: – Vitner om lite respekt for religion

Kong Charles III ble lørdag kronet i Westminster Abbey, hvor monarker før ham har blitt kronet siden 1066. Hans kone, dronning Camilla, ble kronet i samme gudstjeneste.

Kroningen ble direktesendt på statskanalen NRK.

I ulike forum på sosiale medier reagerer folk på statskanalens dekning av hendelsen. Flere mener NRK burde hentet inn fagfolk innenfor religion, teologi og liturgikk til å kommentere Storbritannias første kroning på 70 år.

– Vi bestrider på det sterkeste at vi ikke tar religion på alvor. Det gjør vi absolutt, sier Kathrine Hammerstad, redaktør for Direkte i NRK.

GUDSTJENESTE: Kroningen av den britiske monarken har foregått i Westminster Abbey i nesten 1000 år. (Aaron Chown/AP)

– Forståelsen mangler

En av dem som kritiserer NRKs dekning er Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk ved Teologisk fakultet på Universitetet i Oslo.

– Det var mange feil i terminologi og manglende forståelse av hva som skjer. Perspektivet om at selv om Charles kommer i pomp og prakt, så er han Kristi etterfølger, og den som skal tjene – det er jo helt fraværende.

Tidlig i kroningsgudstjenesten synliggjøres denne symbolikken når en gutt sier til kong Charles «Deres majestet. Som barn i Guds rike ønsker vi deg velkommen i navnet til kongenes konge». Kong Charles svarer «I hans navn, og med ham som eksempel, kommer jeg ikke for å bli tjent, men for å tjene».

– Det ble ikke kommentert, sier Thomassen.

– Det handler om den overordnede forståelsen av hele handlingen.

Hun nevner flere detaljer hun reagerer på, blant annet at kongen i et annet liturgisk ledd gir uttrykk for at han vil være konge for alle troende:

– Og så sier kommentatoren at Charles nå har velsignet all tro.

Mener NRK svikter oppdraget sitt

– Hvilke konsekvenser mener du denne type kommentarer får?

– Det fremmedgjør religionens plass i det norske samfunnet, og fungerer fordummende. Det sitter mange og følger med på NRK, og de kunne ha forstått og lært noe. Vi går glipp av mye når religion «eksotifiseres» på denne måten.

Thomassen mener NRK ikke tar religion på alvor.

– Det vitner om lite respekt for religion. Som allmennkringkaster skal de bidra til innsikt og kunnskap, og det oppdraget svikter de. De må hente inn kompetanse når de har hendelser som dette som en del av sine sendinger.

Usikker på om norske journalister er interessert

Flere skriver i sosiale medier at de valgte å se kroningen på BBC fremfor i norske nyhetskanaler. En av dem som valgte engelsk nyhetsdekning av begivenheten var Torbjørn Holt, diakon i Den katolske kirke og tidligere sjømannsprest i London.

– Kroningen er nærmest et sakrament i settingen til en anglikansk nattverdsgudstjeneste. Hvis man kommenterer dette uten å ha en forståelse for hva som foregår, så er det som at jeg skulle kommentere Holmenkollrennet.

Han legger til at han ikke kan noe om skirennet.

DIAKON: Torbjørn Holt er tidligere prest i Den norske kirke, blant annet som sjømannsprest i London. Nå er han diakonviet i Den katolske kirke, og skal bli katolsk prest. (Marit Mjølsneset)

For å kommentere kirkelige og religiøse spørsmål trengs det fagkompetanse, mener Holt.

Hvor stor grad av forståelse og interesse for dette som finnes hos norske journalister, er han ikke sikker på, sier han.

Diakonen skryter av BBC, som han mener har satt seg godt inn i feltet, og gjorde en god dekning av kroningen.

– De sa ikke så mye, men alt de sa var korrekt. De forstår hva de ulike tingene er for noe. Da må du ha riktig terminologi og forståelse.

Vil ha teolog i studio

I september i fjor viste NRK dronning Elizabeths gravferd. Kanalen fikk da flere tilbakemeldinger om det klagerne mente var mangel på kunnskap om religion, gudstjenester og liturgi hos dem som kommenterte. Flere kristne profiler etterlyser kompetanse på tro, meldte Vårt Land etter gravferden.

Merete Thomassen var blant dem som sendte klage til NRK. I likhet med Holt mener hun det er nødvendig med fagkompetanse i dekning av religiøse hendelser.

– Jeg spurte hvorfor de ikke tok en teolog inn i studio. Man setter jo ikke hvem som helst til å kommentere en fotballkamp.

NRK svarer

Kathrine Hammerstad er redaktør for Direkte på NRK, og hadde ansvar for dekningen av kroningen lørdag.

– Hvilke vurderinger gjorde dere i forkant av dekningen for at denne skulle bli så god og korrekt som mulig?

– Vi har brukt mye tid på å forberede sendingen, og har hatt fokus på at det skal være en sending som gir publikum en bredde, med både de historiske, kongelige, folkelige og religiøse perspektivene.

– Etter dronning Elizabeths gravferd fikk NRK kritikk for å mangle kompetanse på religion og tro. Hva tenker du om at det på nytt kommer denne type kritikk mot NRK?

– Det må vi bare ta til etterretning og ta det som en konstruktiv tilbakemelding. Det er vanskelig å kommentere når det ikke er mer konkret. Hvis det er noe som er feil eller upresist så må folk gjerne ta kontakt og gi tilbakemelding.

TILFREDS: NRK er fornøyd med dekningen av kroningen, sier redaktør for Direkte på statskanalen, Kathrine Hammerstad. (Christian Breidlid)

– Vurderte dere å invitere en teolog med fagkompetanse på liturgikk og tro?

– Vi vurderer alltid et stor spekter av gjester til sendinger som dette, og så landet vi på at de vi gikk for ivaretok det brede perspektivet som vi ønsket. Vi mener at teamet som har vært i sving har en bred og allsidig kompetanse, og vi er godt fornøyd med sendingen.

Hammerstad mener kommentatorene omtalte de religiøse perspektivene på en god måte.

NRK-redaktøren er blitt forelagt påstandene fra Merete Thomassen om at NRK ikke tar religion på alvor, og at de svikter sitt oppdrag som allmennkringkaster når de ikke bidrar til å spre kunnskap og innsikt om religionsfeltet.

– Vi bestrider på det sterkeste at vi ikke tar religion på alvor. Det gjør vi absolutt, sier hun.

– Vi er ikke enig i at vi svikter vårt oppdrag. Men det er naturlig at det er stort engasjement rundt en så stor og viktig historisk begivenhet som dette.

Den anglikanske kirke

Ble en egen kirke, Church of England, da kong Henry VIII brøt med Den katolske kirke i 1534.

da kong Henry VIII brøt med Den katolske kirke i 1534. Er Englands offisielle kirke.

Har omtrent 80 millioner medlemmer.

Har syv sakramenter: dåp, nattverd, skriftemål, ekteskapsinngåelse, ordinasjon, konfirmasjon og sykesalving.

Har en avtale med flere kirker, blant annet Den norske kirke, om felles nattverdsfeiring og gjensidig anerkjennelse av hverandres embeter. Dette er bestemt i Porvoo-erklæringen.

Kilde: Store norske leksikon (snl.no) og Wikipedia

