Mike Pilavachi er kjent som grunnlegger av ungdomskirka Soul Survivor på 1990-tallet i England. Det var et oppdrag han fikk av den anglikanske menigheten St. Andrews i Hertfordshire. Tanken var å lage et sted der unge mennesker fra hele Watford kunne komme, bli møtt med omsorg og kunne bli inspirert til å tro.

I april ble det kjent at Pilavatchi skulle tre til side fra sin rolle som medpastor i Soul Survivor Watford, etter at det hadde kommet bekymringsmeldinger mot ham som skulle undersøkes.

Pilavachi skulle være hovedtaler på IMI-kirkens festival Åpen himmel i Grimstad i sommer. IMI-kirkens hovedpastor Egil Elling Ellingsen opplyser til Dagen at Pilavachi kort tid etter at bekymringsmeldingene ble kjent, varslet at det ikke ville være mulig for ham å delta på festivalen.

Pilavachi deltok i januar i år på den kristne ungdomsfestivalen Impuls i Stavanger.

Leste opp kunngjøring

Soul Survivor Watford tilhører anglikanske Church of England. Bekymringsmeldingene skal ha blitt rapportert til nasjonalkirken, og blir nå undersøkt i tråd med retningslinjer fra Church of England.

Søndag ble det lest opp en kunngjøring i Soul Survivor Watford med siste nytt om saken, som også er publisert på deres nettsider.

Der sier seniorpastor Andy Croft i Soul Survivor Watford:

«Vi kan ikke kommentere den pågående undersøkelsen av saken, men vi kan si at anklager fra nyere tid har kommet for dagen».

Det har tidligere vært opplyst at anklagene dreide seg om hendelser tilbake i tid.

Croft understreker at menigheten vil fortsette å gjøre alt den kan for å sikre at Soul Survivor er et trygt sted å være for alle.

I uttalelsen sier menigheten at den er særlig opptatt av hvor mye de som har kommet med sine historier er berørt av dette, og at det også gjelder alle som er direkte involvert i de pågående undersøkelsene av anklagene.

Sommerleire

Samtidig som Pilavachi startet opp ungdomsarbeidet i Watford, ble det også startet Soul Survivor-sommerleire som pågikk fram til 2019. Opp mot 35.000 ungdommer og voksne skal ha deltatt på disse leirene hver sommer, ifølge Soul Survivors nettsider.

Church of England er moderkirken i de anglikanske kirkesamfunnene og den største kirken i Storbritannia. Den kan karakteriseres som en mellomvei mellom romersk katolisisme og protestantisme, ifølge Store Norske Leksikon.

