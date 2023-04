Lena Marie Hansen tror ikke på Gud, og stilte aldri til valg. Likevel står hun øverst på nominasjonskomitéens liste i Rjukan.

Det skrev først Rjukan Arbeiderblad om. Så ble nominasjonen omtalt i flere medier, deriblant Vårt Land.

– Bare de ser ansiktet mitt og ordet «kirke» i samme artikkel så er kommentarfeltene i fyr og flamme med en gang. Folk skriver at jeg er satanist og det ene og det andre, men det stemmer jo ikke i det hele tatt, sa Lena Marie Hansen til Vårt Land.

Hansens manglende tro på Gud og mange synlige tatoveringer, har den siste uka ført til massiv hets i sosiale medier.

Lokalavisa Varden måtte stenge kommentarfeltet sitt. Også i Vårt Lands kommentarfelt har flere kommentarer blitt slettet.

Snakker ut om netthetsen

I programmet Synspunkt på TVL snakker Hansen med programleder Alf Gjøsund om hetsen.

– Det er selvfølgelig kjipt, men jeg tar meg ikke nær av det, sier hun til Gjøsund.

– Det er ikke første gang jeg opplever det. Jeg synes det er veldig dårlig av andre mennesker å si sånt. Så tenker jeg: Det sier mye mer om dem enn om meg. De sier de er kristne, så sier de så mye stygt.

Hun forteller i TV-programmet at flere av de som nominerte henne til menighetsrådet har tatt kontakt.

– De var bekymret for alt det negative det fulgte med at de hadde nominert meg. Jeg var mer bekymret for dem, fordi det ble så mye greier ut av dette, sier hun.

Programmet ble sendt fredag 14. april.

– Tror på det gode og onde

Lena Marie Hansen NOMINERT: Lena Marie Hansen står øverst på nominasjonskomitéens liste i Rjukan. (Privat)

Lena Marie Hansen har blant annet tatovert et kors i pannen. Men hun har også flere andre tatoveringer. På kinnet står det «666», og hun har et kors som er opp ned. I programmet Synspunkt forteller hun at flere av tatoveringene ble tatt i en periode i livet hvor hun ruset seg.

– Jeg har opplevd mye vondt. Jeg har sagt jeg tror på det gode og det onde. Dette (tatoveringene) representerer det vonde jeg har vært gjennom, sier hun.

Hansen forteller i programmet at hun tror hun ble nominert til menighetsrådet i Rjukan fordi hun er et inkluderende menneske. Selv sier hun at hun ikke tror på Gud. Det betyr ikke at hun har planer om å kjempe for ateisme.

– Jeg synes det er en kjempefin ting at folk tror på Gud og Jesus, sier hun.

TVL var tidligere eid av Vårt Land, men eies nå av Knif. Vårt Land har fortsatt et kommersielt samarbeid med TVL. TVL-redaktør Alf Gjøsund har også bakgrunn fra Vårt Land.