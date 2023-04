«Jeg er glad for at Kulturkirken Jakob forble et vigslet kirkerom. Slik blir møtene mellom kunst og kirke reelt,» skriver Kari Veiteberg, biskop i Oslo bispedømme, i et Facebookinnlegg.

I februar gikk Therese Egebakken, medlem av Stavanger bispedømmeråd og leder i Frimodig kirke ung, ut med et ønske om å avvigsle kirken etter at den ble brukt til å arrangere kunstfestivalen Queer Spirit.

– Hadde det ikke vært vigslet hadde jo alt det som foregår der for så vidt gått greit. Men bygget burde vært avvigslet. Jeg er ingen ekspert på reglementet rundt bruk av kirkebygg, men jeg er overrasket over at biskopen tillater det, sa Egebakken til Vårt Land.

Hvis noen ønsker avvigsling, så skjer det som en lengre samtale i Oslo bispedømme, ikke på Facebook — Biskop Kari Veiteberg

Egebakken har også etterlyst svar fra biskop Veiteberg i Vårt Lands kommentarfelt på Facebook, etter at kirken ble leid ut til det som viste seg å være et solobryllup.

[ Therese Egebakken vil avskilte denne kirka ]

– Driver aktivt tilsyn

– For Oslo bispedømme er ikke Facebook et sted hvor en behandler saker eller driver tilsyn, men jeg har registrert at det har vært en del som har stilt spørsmål ved bruken av Jakob kirke. Så derfor valgte jeg å legge ut dette innlegget, sier Veiteberg til Vårt Land.

Biskopen forteller at hun har vært opptatt med forberedelsene til påske, men at roen etter påskeuken bød på en god anledning til å skrive om særstillingen Kulturkirken Jakob har blant kirkene i Oslo.

Kirken ble avviklet som menighetskirke i 1985, men har siden år 2000 vært driftet som kulturkirke av Kirkelig Kulturverksted. Selve bygget eies av Kirkelig fellesråd i Oslo, og kirken er fortsatt vigslet.

– Hvis noen ønsker avvigsling, så skjer det som en lengre samtale i Oslo bispedømme, ikke på Facebook. Både jeg og alle mine forgjengere har drevet, og driver, aktivt tilsyn med Kulturkirken Jakob, sier Veiteberg.

Leide ut til uvanlig bryllup

I mars holdt den personlige treneren Lamin Frank Coker en bryllupsseremoni med seg selv i Kulturkirken Jakob.

Kirken trodde at de leide ut lokalet til en bursdagsfest, og hadde ikke forstått at det var snakk om et solo-bryllup.

– Hadde det vært ment som moro, så gjør det ingen ting, men hvis det virkelig var seriøst, så er det utenfor det vi ønsker å gi rom for i Kulturkirken Jakob. Hadde han presentert dette som en forespørsel om å låne en kirke til en seriøs vielse hvor han giftet seg med seg selv, ville vi nok ikke akseptert det, sa Kulturkirken Jakobs daglige leder Erik Hillestad Hillestad til Vårt Land.

[ Kjendistrener «giftet seg med seg selv» i Kulturkirken Jakob ]

– Har anledning til å gi korrektiver

I innlegget skriver Veiteberg at biskopenes tilsyn med denne kirken ikke gjør biskopen til en godkjennende instans i forkant av arrangementer, utstillinger, konserter eller utleie, men at «tilsynet utøves i en løpende og tillitsfull dialog der biskopen også har anledning til å gi korrektiver i etterkant, om biskopen finner det nødvendig.»

– Er dette noe du har funnet nødvendig?

– Det er en pågående samtale, jeg er ofte innom Kulturkirken Jakob og vi har jevnlige treff, svarer biskop Veiteberg.

I Facebookinnlegget trekker hun frem Jakobsmessene som blir feiret i kirken hver søndag i vår- og høstsesongen som en inspirasjon og en velsignelse for de som deltar, og for andre kirker. I tillegg peker hun på at Kulturkirken Jakob er blitt en viktig scene hvor kirke- og religionsfeltet og verdibaserte samfunnsspørsmål er blitt belyst, på tvers av kunstuttrykk.

«Derfor takker jeg Gud for Kulturkirken Jakob,» skriver biskopen som avslutning på innlegget.